"Eu cowboys"Um filme em que John Wayne reflete o mito de si mesmo

Eu cowboys

Rede 4 horas 16.05. Com John Wayne, Bruce Dern e Roscoe Lee Browne. Dirigido por Mark Rydell. Produção Americana 1972. Duração: 2 horas e 14 minutos

O enredo

Um criador antigo deve transferir seu rebanho para os mercados do Centro -Oeste. Mas é encontrado sem cowboys (os homens válidos estão todos em guerra). É por isso que ele aumenta uma gangue de crianças entre dez e dezesseis anos. Eles se tornarão homens durante a viagem. Quando o velho é morto por um imponente, eles se vingam. E eles trazem o rebanho ao destino.

Por que ver

Porque o clima é um bom exemplo do cinema de um querido tema do filme americano, não apenas nas histórias de fronteira. A transição para a idade adulta, com toda a dor que isso implica. John Wayne esfria o mito de si mesmo (a cena da morte é inesquecível).