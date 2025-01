Eu dei e comprei o acessório de inverno de US $ 20, que tem milhares de críticas brilhantes do Tiktok

Eu sou de nascido e criei Miami, e se há uma coisa que você precisa saber sobre mim, é que eu simplesmente não sei como me vestir para o frio. Claro, moro em Nova York há cerca de três anos e me adaptei à superposição de inverno na maior parte, mas, na maioria das vezes, vou sair da fina casa jeans e uma camiseta doce e pensar, “Eu serei Totalmente bom.“É claro que, como editor de moda da moda, estou constantemente procurando itens que me façam me sentir confortável enquanto parecia chique.

Embora eu goste do aparecimento de calças justas transparentes em temperaturas abaixo de zero, simplesmente não é realista. Durante o último vórtice de velo de Nova York, minhas juntas de bola transformaram um tom de azul claro devido a ventos envidraçados após minha partida para tomar um café com um amigo, e eles sugeriram comprar um par de calças justas pela velo. O estilo – que imita a aparência de calças justas nuas, pretas ou marrons – tem sido popular há algum tempo nas redes sociais, em particular as histórias de moda japonesas que estou religiosamente em Tiktok. Embora eu sempre pensasse que eles eram um gadget, meu amigo, que tinha festas nas bordas do lã naquele dia, me convenceu a administrá -las, dado o número de viagens em clima frio que eu tinha meu cronograma. Vinte e cinco dólares e um pagamento simples na loja Tiktok mais tarde, minhas calças cercadas pelo Fleece estavam a caminho.

Compre minhas meias fronteiras por lã

Uisliiii Tocadas acopladas a Toison

Quando cheguei, fiquei agradavelmente chocado com a doçura deles. Um material macio e de microfibra revestiu o interior das calças justas. Eles são quase tão grossos quanto minhas leggings de calor uniqlo, um melhor para os casos em que eu quero usar uma mini-saia em uma caminhada nevada para o trabalho. Embora o par da loja Tiktok que eu obtive esteja disponível apenas em uma única cor, existem outras opções que imitam a aparência de meias pretas transparentes em tons de pele mais claros e escuros.

Quando finalmente entrei nas minhas novas calças justas pela primeira vez, fiquei honestamente impressionado. Eles não apenas me mantiveram aquecido – eles também me deram essa aparência elegante e pura, sem comprometer o conforto. Eu geralmente escapo das camadas volumosas, por isso foi revigorante encontrar uma solução prática e na moda.

Embora eu ainda possa me adaptar ao estilo frio do norte, encontrei oficialmente minha arma secreta de inverno. Essas meias se tornaram um alimento básico em minhas roupas em clima frio, e eu pretendo seriamente investir em um ou dois pares adicionais agora que a New York Fashion Week está de acordo com as portas. Para todos aqueles que lutam contra o calor e o estilo, essas calças cercadas pelo velo são um herói instantâneo do guarda -roupa. Você pode ficar confortável sem parecer envolvido em um saco de dormir, e isso é algo que todos os nativos de Miami (e o iniciante do inverno!) Podem se atrasar.

Melhores calças justas bordadas por lã

Melhores folhas de tamanho do CISSSOR: Uislii, as meias fronteiriadas por lã, (US $ 20)

Uislii, as meias fronteiriadas por lã, (US $ 20) Unhas alinhadas com o lã mais acessível: Um novo dia, as meias fronteízes como um lã de malha achatada (US $ 13) (US $ 13)

Um novo dia, as meias fronteízes como um lã de malha achatada (US $ 13) (US $ 13) Melhores meias delimitadas por lã para tons de pele mais profundos: Ferramentas de melanina fulnece, calças justas com efeito de tom transparente (US $ 35)

Compre mais calças justas bordadas por lã

Calzédonie Efeitos de efeito térmico Se você está procurando um investimento de longo prazo, sugiro que você colete essas calças de Calzedonia. Eles vêm em um pacote de dois, e as meias nuas cercadas pelo velo e as meias pretas transparentes são sobrepostas umas sobre as outras.

Comida Calças justas bordadas por Toot Essas calças -calças Noosh estão disponíveis em várias cores diferentes e existem dois estilos perfeitos para tons de pele mais profundos.

Um novo dia Tricô liso tricô Estes são um voo, devido ao preço.

Com três tons de pele distintos e uma faixa de tamanho que vai de um XS a um 3XL, essas calças de fluxo são as mais inclusivas nesta lista.

Comida Calças justas bordadas por Toot Um crítico, outra garota da moda da Flórida, concorda com minha conclusão de que essas calças justas podem estar entre as melhores nesta lista: “Ame -as! Parece que você usa meias pretas. O Toison dentro é macio e você certamente se mantém no calor. esquentar! “

Uisliiii Tocadas acopladas a Toison Este par de calças justas de remoção de tamanho grande está disponível com desconforto pequeno e regular.