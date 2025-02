“Eu deixei claro que estava morrendo.” Salman Rushdi falou na corte de Hadi Matar, que o atacou com uma faca em 2022. Disse que ele sobreviveu à tentativa

O escritor, que foi atacado há dois anos e meio, testemunhou no Tribunal do acusado Hadi Matar, 27 anos. Processo Começou 10 de fevereiro, no condado de Chautokra, Nova York.

Rushdi foi ferido em agosto de 2022 no Chautok do Centro Educacional, onde deveria dar uma palestra sobre o fornecimento de escritores de asilo no exílio. Antes do início da palestra, Matar, em roupas pretas e máscara preta, subiu o palco e atacou Rushdi. Ele conseguiu infligir 15 facadas para ele antes que outras pessoas se retirassem e o entregassem à polícia. Rushdi perdeu o olho direito como resultado de uma tentativa.

No julgamento, um escritor de 77 anos declaradoque ele notou um homem na máscara quando ele já estava perto e voltou sua atenção para seus olhos “frenéticos”. O atacante bateu Rushdi na bochecha, pescoço e (Rushdi descreveu como o golpe mais difícil) no olho direito. O escritor primeiro pensou que foi atropelado por seu punho, mas ele notou sangue nas roupas e percebeu que era uma faca. Ele tentou sair, mas o atacante não o deixou ir e continuou a atingi -lo.

O criminoso foi retirado após cerca de 30 segundos. Rushdi estava no palco na piscina de sangue e, de acordo com suas memórias, estava coberto com “uma sensação de dor e choque severa”: “deixei claro que estava morrendo”.

O escritor foi levado para o hospital da cidade vizinha de Eri, onde passou 17 dias e depois para o Centro de Reabilitação em Nova York, onde foi mais um mês. Segundo Rushdi, após o ataque, ele tinha cicatrizes; Um deles, no lábio, o impede de falar. A vítima disse que não foi completamente restaurado e que não era mais “forte” e “enérgico” como antes. Ao mesmo tempo, como Notas O New York Times, ele falou claramente, não dando emoções e gestos com a mão esquerda coberta de cicatrizes.

Segundo Rushdi, a faca no olho direito danificou o nervo visual, como resultado do qual o olho parou de ver. Após o ataque, o escritor começou a usar óculos nos quais uma lente é transparente e a outra negra. No tribunal, ele os tirou e mostrou -lhes o júri, como ele fica no olho direito agora.

Questionado se sua lesão poderia embaçar sua memória, Rushdi admitiu ter falsas lembranças – por exemplo, ele pensou que havia se levantado, vendo o atacante “para encontrá -lo para enfrentar seu rosto”. No entanto, de fato, ele continuou sentado como um homem com uma faca se aproximou dele.

A esposa no tribunal estava chorando com a escritora Rachel Griffiths, enquanto testemunhou, Ele escreve Sky News.

Hadi Matar, de acordo com as observações do jornalista, evitou assistir a Rushdi. O escritor disse que não havia contatado o réu antes do ataque e que ele não tinha ouvido falar dele.

Matar está ameaçado com 32 anos de prisão por acusações de atacar Rushdi e Ralph Henry Riz -Co -lounder do projeto de assistência expulso de seus países para a criatividade; Reese estava com Rushdi no palco, tentou protegê -lo e também foi ferido. Matara também foi acusada de apoio material para Hizballs – uma organização terrorista que opera no Líbano com o apoio do Irã. Meldas acusações, espera -se que ele seja um tribunal especial, porque pode experimentar punição.

Sobre versões O Ministério da Justiça dos EUA, Matar atacou Rushdi a cumprir, pedindo o assassinato de um escritor. Em 1989, foi publicado pelo aiatolá iraniano Ruholla Khomeini e, em 2006, ele apoiou o Hizball. O motivo de Fatwan foi “Satanic Songs” – Rush of Rushdi em 1988, que Assentou Sátira no Profeta Muhammad. Livro Amargo Muçulmanos em todo o mundo, um de seus tradutores foi morto e Rushdi viveu sob proteção policial por 10 anos. Nos últimos anos, ele apareceu em público livremente – embora a recompensa de desempenho de Fatva no Irã Alcançar US $ 4 milhões.

Crocodilo Ele nasceu Na América em uma família de pessoas do Líbano. Ele morava em Nova Jersey e trabalhava em uma loja de roupas. Ele é descrito como um solitário. A mãe de Matara (condenou o ataque a Rushdi) disse que seu filho não pode conversar com ela e outros membros da família por meses. Segundo ela, em 2018, ele voltou de uma viagem ao Oriente Médio, após o que se tornou cada vez mais interessado no Islã. Nos últimos meses, antes do ataque a Rushda, Matar está indo para os relógios de boxe; De acordo com as pessoas que o viram lá, ele permaneceu fechado e não alcançou muito sucesso.

O julgamento através do MATR durará cerca de duas semanas. 10 de fevereiro, entrando no tribunal, ele gritou “Liberdade da Palestina!” Matar não confessou sua culpa. Em seu caso, os promotores ainda não mencionaram a Fatwa iraniana no tribunal; Eles acreditam que serão capazes de alcançar uma condenação sem referência a ele, Ele escreve Guarda.

Salman Rushdi, na primavera de 2024, publicou o livro “Knife” dedicado à tentativa. Nele, o autor reflete o que poderia dizer ao atacante e Chega a uma conclusão O que um pouco: “Nossas vidas tocaram por um momento e depois espalhadas. O meu melhorou daquele dia, e você pior. Você fez uma aposta ruim e perdeu. “