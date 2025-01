"Eu disse isso 2 anos atrás". Meloni investigou, Crosetto contra os Togas: "Porque não é um devido"

Não é um “ato devido”, mas uma ação “envenenar o clima”. Quando Guido Crosetto Define ogarantia que o promotor público enviou de Roma para o Primeiro Ministro Giorgia Meloni Sobre o assunto Almasri. O promotor público Francesco lo você coletou a queixa do advogado Luigi Li Gatti Por “ajudar e escurecer” contra o primeiro -ministro, os ministros Carlo Nordio um Matteo plantou e o secretário de bandos Alfredo Mantovano.

Uma “queixa nominal“, O Gatti, príncipe do fórum romano, sublinhado e, por esse motivo, a inscrição no registro de suspeitos de Meloni e ministros seria de fato uma ação devido à incapacidade de abrir uma pesquisa” contra desconhecida “. A investigação. No entanto, ele pensa na investigação.





“Mais de dois anos atrás, falei sobre a oposição judicial, como um maior oponente político desse governo – Crosetto lembra chamando sua sensacional queixa -. – -representação para o primeiro -ministro, dois dias após o protesto incompreensível doANM Nas salas de aula judicial, é outro ato de tentar tentar Envenenando o clima político” Institucional e social“.

“Meu Solidariedade total Para amigos e colegas, “o Ministro da Defesa continua em X e depois continua o raciocínio.





“Está claro para mim, para ações que são políticos E certamente não devido a repetir os princípios do estado da lei e a garantia de nossa Constituição. Ao longo da minha vida, fiz isso a todos, oponentes em primeiro lugar. Por isso, estou surpreso que nem sempre aconteça por todos e a alguém “, concluiu o ministro.