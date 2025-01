Em entrevista ao The Variety, o ator russo Yura Borisov comentou sobre sua indicação ao Oscar por seu papel no filme Anora. Ele disse que as pessoas estão ligando para ele e mandando mensagens de texto, mas ele ainda não consegue entender como se sente.

“As pessoas me ligam e me mandam mensagens e todo mundo fica feliz. Não consigo entender o que estou sentindo agora – disse o ator.

Ele disse que soube da notícia de sua indicação enquanto estava no carro com sua família.

“Eu estava no carro com minha família. Foi muito engraçado porque eu fui o primeiro indicado e meu nome foi chamado primeiro e minha esposa começou a gritar e chorar. “Eu (não) ouvi nada depois disso, nada das outras indicações, porque ela estava gritando”, disse Borisov.

As indicações ao Oscar foram conhecidas em 23 de janeiro. Borisov foi indicado ao prêmio na categoria “Melhor Ator Coadjuvante” por seu papel no filme “Anora”, dirigido por Sean Baker. Ele se tornou o primeiro ator russo a receber uma indicação ao Oscar. Kieran Culkin (por seu papel em True Pain), Edward Norton (Bob Dylan: O Desconhecido), Guy Pearce (Brutalist) e Jeremy Strong (O Aprendiz) também concorrem ao Oscar nesta categoria.

Oscar anuncia os indicados Você já conhece as principais novidades para o público russo (pesquise usando a palavra “Yura Borisov”). O resto do mundo admira o triunfo de “Emilia Perez”