Eu fiz a pesquisa – essas são as 6 cores que parecem mais chiques com rosa pálido

Se as tendências de cores de 2025 você se pergunta quais cores usar com rosa pálido, então você e eu estamos no mesmo barco.

Uma coisa que podemos dizer sobre as maiores cores deste ano é que elas são tudo menos previsíveis. Somente nesta temporada, vemos dois campos muito diferentes emergindo – por um lado, tons ricos e terrosos, como marrom chocolate, azeitona profunda e cinza de carvão, argumentam forte para sofisticação silenciosa, enquanto, por outro (Pense que as rosas azuis elétricas, vermelhas ferozes e hiper -saturadas) estão prontas para fornecer ousada e Diversão para nossos armários.

O resultado? Uma nova mistura de tons que parecem modernos, portáteis e surpreendentemente fáceis de estilizar. E no meio de tudo isso, oferecer o melhor dos dois mundos é rosa pálido. E assim, surge a pergunta: que cores usar com rosa pálido? A sombra se tornou a favorita da temporada, vista na faixa de primavera / verão de 2025 em Prada, onde era beliche com tons de barro; E em Valentino, onde ele pegou a frente do palco no olhar monocromático.

Nas ruas, os iniciados da moda o associam a um marrom cremoso e uma marinha profunda, provando sua versatilidade. Seja neutralmente para uma aparência refinada ou diante de luzes para uma declaração ousada, Pale Pink é a sombra para assistir nesta temporada.

Outros designers, incluindo Miu Miu, Jil Sander e Khaite, também apresentaram rosa pálido em suas coleções S / S 25, cada uma trazendo uma interpretação única à sombra. O MIU MIU apresentou conjuntos em camadas combinando rosa pálido com tons mais profundos, criando um equilíbrio harmonioso, enquanto Jil Sander optou por concepções minimalistas, destacando a versatilidade da cor associando -a a brancos crocantes e cinza sutil. Khaite, por outro lado, abraçou os tecidos transparentes, oferecendo uma versão romântica e etérea do rosa pálido.

Mas o ressurgimento do rosa pálido não se limita à pista. A geração Z adotou esse tom no contexto da tendência da dopamina, usando cores edificantes para estimular o humor e expressar individualidade. Enquanto isso, os millennials incorporam rosa pálido em seus armários através de peças e acessórios feitos sob medida, misturando -os perfeitamente com cores neutras e ousadas. Essa atração intergeracional enfatiza a adaptabilidade da tonalidade e do charme atemporal.

Incorporar qualquer tom de rosa em seu guarda -roupa pode parecer um pouco intimidador, mas não se preocupar, porque eu não faria meu trabalho corretamente se não lhe dei toda a ajuda que você precisa para fazer a melhor festa dessa tendência. Portanto, continue lendo as seis cores que vão lindamente com rosa pálido, e prometo que você não se arrependerá de ter trazido para o seu guarda -roupa.

6 cores chiques para usar com rosa pálido

1. Brown

Notas de estilo: Os tons marrons criam uma paleta quente e acolhedora, portanto, adicionar rosa à mistura apenas adiciona mais sofisticação, criando uma combinação de cores perfeita para essas estações intermediárias.

Compre o visual:

Reiss Jaqueta de caminhão de couro de chocolate hudson A textura rica do couro adiciona profundidade e sombra de chocolate melhora a delicadeza das partes rosa pálido.

Sem nada abaixo The Boxer: Seersucker em Pink Band A temporada de shorts é quase (ish) aqui, mas, no momento, associa -se a botas de joelho para o calor.

Design ASOS Bomba Cindy de couro na bota marrom Essas botas versáteis tornam possível o short para duas vezes.

2. Cinza

Notas de estilo: O cinza pálido com rosa claro é macio e bonito enquanto é atemporal, o que torna a geminação adequada para o trabalho e o jogo. Francesca SaffariO visual (acima) incorpora O Jaqueta de ponta e é uma cópia e eu irei ao meu quadro de inspiração da primavera.

Compre o visual:

Derramar Jaqueta de mistura de lã com efeitos de cachecol A sempre popular jaqueta de cachecol é elegante e confortável, e a cor cinza clara adiciona um toque contemporâneo às roupas rosa pálido.

Arket Pérma de lã nativa em rosa OUUPE-o em uma camiseta branca com o decote exibindo uma roupa relaxada, mas moldando.

Cidadãos da humanidade Jeans reciclados com tamanho médio miro em jeans leves A costura da rede oferece uma silhueta elegante, enquanto a lavagem da luz combina bem com rosa pálido.

3. Branco

Notas de estilo: Olá, primavera. Você? Se você quiser mostrar um tempo melhor, é a maneira de fazê -lo. Por mais que eu goste de um tricô confortável na Caxemira no inverno, rosa pálido contra o branco em pedaços de algodão delicado como em Layla AbbeyO olhar acima emite uma garota gostosa. Embora possa estar muito frio no momento no Reino Unido, para que os braços estejam saindo, adicione essa aparência ao seu arquivo gravado para revisitar em alguns meses.

Compre o visual:

Pessoas livres Blusa de Notas Doces de Marfim Breffe e clássico, esta delicada blusa fica sem esforço com saias ou calças rosa macias para uma boa aparência.

Sézane Calça rosa tyler pó Use um casamento ou no trabalho – este terno rosa é surpreendentemente versátil.

Arket Balé de couro lacado Bonito e confortável, esses apartamentos são ideais para um dia ensolarado.

4. Preto

Notas de estilo: Isso dá a Audrey Hepburn e Charlotte York. Black cria um contraste impressionante e sofisticado quando colocado ao lado do doce rosa. Opte por meias e favelas no inverno e sandálias para o verão.

Compre o visual:

E outras histórias Mini-robagem sem mangas Este é um vestido tão codificado de prole. A silhueta simples também o torna super versátil.

Wardrobe.nyc Calças justas opacas em preto As calças pretas sob um vestido rosa fornecem uma base ousada que destaca os dois quartos. Adicione saltos nítidos para um acabamento educado.

Aquazzura Flerte francês 35 Mary Jane bombas em couro preto Uma escolha de sapatos atemporais, esses saltos Mary Janes adicionam estrutura a uma roupa rosa pálida.

5. Rose

Notas de estilo: Para aqueles que amam o estilo ousado e vanguarda, combinar diferentes tons de Rose cria um momento monocromático divertido e dinâmico. Essa combinação inspirada no Y2K foi adotada por designers, incluindo Valentino e Chanel, provando que rosa no rosa está longe de ser pegajoso.

Compre o visual:

Coleção de M&S Pena e Down Packaway Puffer Puffer Pink Hell Jacket Uma jaqueta rosa clara é uma camada perfeita no início da primavera.

Monki Calça de perna solta Essas pernas largas de rosa-rosa bebê são pálidas o suficiente para não controlar toda a roupa.

Nike Dunk Low Trainers in White and Rose Sussper Traga um elemento divertido com esses nike dunks rosa e pálido.

6. Verde

Notas de estilo: Combine o rosa delicado com tons verdes sombreados, cria uma aparência fresca e equilibrada. Este casal reflete elementos naturais, oferecendo uma estética serena, mas vibrante.

Compre o visual:

E outras histórias Mistura de lã de comprimento médio MIDI com detalhe do botão assimétrico O comprimento MIDI torna este casaco muito grande e a sombra de pó rosa completará mais roupas do que você espera.

H&M Hoodie de zip-through em verde cáqui Sobrepor -o sob o casaco rosa para um conjunto chateado, mas suave. O design quadrado adiciona estrutura à suavidade do rosa.

Arket Calças de supervisão cinza escuro Relaxado e confortável, essas calças de tracksuit são ideais para desgaste diário, e o tom de carvão oferece um contraste sutil com rosa.