Lomonosov Universidade Estadual de Moscou não apenas comemora o dia de Tatjana, mas também seu aniversário. Minha universidade existe há 270 anos. Cheguei lá, assustador dizer, há 70 anos – no ano do 200º aniversário da universidade.

Eu sou de Sobinka – uma cidade na região de Vladimir. Está na margem direita do Klyazma e Lakinsk está à esquerda. Em 1969, foi chamado de várias cidades, aldeias e a vila de Undol. Mas a estação de trem é e sempre ficará sem solução – a partir daí, nós, as crianças em idade escolar de ontem, fomos de trem para estudar em Moscou.

Eu estava viajando para a capital com meu pai Fjodor Filippovich Batrakov, um soldado da frente e sargento do Exército Vermelho. Ele morreu em 6 de janeiro de 1945 em um hospital militar perto de Kostroma. A enfermeira então enviou as coisas de meu pai à nossa família. Eu só conseguia adivinhar o quão longe meu pai andou com aquele saco de mergulho. E então, em 1955, corri para uma nova vida com ele. E nem mesmo com um saco de mergulho, mas como se estivesse com o pai.

Chegamos a Moscou às 4 da manhã, na estação de trem Kursky. Levei o “metrô” para o antigo edifício da Universidade Estadual de Moscou na rua Mokhovaya – entreguei meus documentos de graduação. E nós, primeiro -ano, fomos recebidos pelo reitor da Faculdade de História da Universidade Estadual de Moscou, Artemy Artsikhovsky, um famoso arqueólogo que lidou com escavações em Veliky Novgorod. E ele é conhecido como Discoverer, editor e intérprete das cartas de Berkenschors.

Anatoly Batrakov (centro) em 1 de maio em Yuriev-Polsk em 1967. Foto: Do ​​arquivo de Anatoly Batrakov

O albergue está em Cherjomushki. Existem dois ex -soldados na câmara: Sergei Bogomolov, participante da Batalha de Moscou, e Ivan Bondarev. E meu “Bedyer” era Janusz Varum de Chernivtsi. Dois romenos estudaram conosco: Dan Marcian e Stanciu Troyan, e também o herói da República Socialista do Vietnã Phan Hau. Mais tarde, ele se tornou reitor da Universidade de Hanói. E então Marcian fez uma carreira política – ele liderou a União da Juventude Comunista na Romênia e participou ativamente dos eventos da Revolução Romena em 1989.

Meu estudo no departamento de história terminou em 1960. O tema do diploma foi “rural” – “reorganização de MTS para RTS”. A comunicação móvel, é claro, não tem nada a ver com isso: os MTs são estações de máquinas e tratos. E RTs são estações de reparo e técnicas.

Então, recebi uma consulta em uma escola na vila de Denisovo em meu nativo Vladimir. Eu dirigi novamente pela linha ferroviária – passando Undol, Vladimir e até Vyazniki. Onde um ano depois, ele se tornou diretor de uma escola noturna em uma fábrica local.

Depois, houve a defesa da tese de um candidato, trabalho no Departamento de História Geral da Universidade Estadual de Vladimir, palestras, seminários, testes e exames …

Mas naquele dia de agosto, quando vou ao trem com a bolsa de mergulho de meu pai – para Moscou! Na Universidade Estadual de Moscou! – Lembro -me de cores animadas, como se tudo tivesse acontecido ontem.