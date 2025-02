Eu geralmente sou uma garota de unhas clássicas, mas essas apostas unhas me fazem repensar meu próximo homem

Vou ser honesto, o prazer é normalmente algo que eu vou para considerar as tendências das unhas para minha manicille. Acabamentos elegantes? Sim. Tons de ar -ar? Meu forte. Mas essas concepções divertidas de unhas passam horas na loja de unhas? Embora eu olhe absolutamente para eles, não sou eu. No entanto, quando a tendência da Micro Nail Art começou a aparecer no meu fluxo nos últimos meses, admito, mesmo que eu não pude deixar de tomar nota (e tomando nota, quero dizer começar a salvar concepções para servir de inspiração para o meu próximo compromisso da unha).

Veja bem, não apenas a micro unha é a tendência das unhas de que todas as meninas legais estão mergulhando um salto no momento (Hailey Bieber, Zoe Kravitz e Kylie Jenner optaram por micro-conceitos ultimamente), mas permite que, em Minha opinião, apenas a quantidade perfeita de jogo sem se estender muito longe da minha zona de conforto minimalista de manicure.

O que é Micro Unhel Art?

Bem, em vez de designs ou estampas de declaração de grandes dimensões, a Micro Nail Art é uma questão de pequenas coisas, estrelando designs estreitados que não retiram a cor geral das unhas. Em vez disso, as concepções em miniatura são como um ovo de Páscoa na forma de unhas – olhe de perto e você verá o prazer.

Além disso, o que eu mais gosto nessa tendência é que tudo acontece. No seu aniversário de 28 anos, Hailey Bieber arborizou suas unhas pastel com mini azeitonas em homenagem a seu martini favorito, enquanto a famosa manicureuse Goldstein femininoUm especialista em Micro Nail Art, optou por tudo, de Koi Carp a Balls de sinuca de arte de unhas em 3D em seus próprios microceptores. E, para aqueles que não querem ir para a sala de estar, são fáceis de receber flores micro-portas ou adesivos práticos prontos para fazer um trabalho duro para você. Você ainda precisa de inspiração? Continue rolando para ver os melhores looks da micro unhas de unhas …

As 13 melhores concepções de arte na unha para tentar

1. Micro corações

Você está procurando a inspiração da unha do Dia dos Namorados? Esses micro-coeurs e conselhos vermelhos coordenados são incrivelmente chiques.

2.

Fã dos fãs de frutas, inspire-se em Zoe Kravitz, que optou por micro-frambois durante o primeiro para o início de seu diretor, piscar duas vezes, no ano passado.

3. Cherry Delight

Outro olhar frutado, essas unhas de cereja são apenas as mais fofas.

4. Flores de bebê

Você quer experimentar a tendência, mas você se preocupa com suas proezas artísticas? Simplesmente use uma ferramenta de corte para criar essas unhas estampadas florais.

5. Pegue um arco

Estou obcecado por esses mini-arcos o ano todo, não apenas durante o período festivo.

6. Olhos mal

Se você se afasta de um sol do inverno ou quer ir em frente para planejar suas unhas de férias de verão, esses micro-jogadores são um visual chique.

7. Mani de flores silvestres

Essas unhas de micro-fleuras selvagens são realmente uma obra de arte.

8. A manteiga não derreteria

Enquanto muitos looks de arte micro-noil usam bases nuas para mostrar o design, a cor não está completamente fora da mesa. Aqui, Goldstein mostra seu talento artístico, apresentando manteiga em uma base de manteiga coordenada amarela.

9. Mercado de agricultores Homem

Outra aparência de combinação e combinação, esse homem no mercado de produtores inspirado em Hailey-Bieber oferece uma visão divertida da tendência.

10. Jogue a piscina

Eu lhe disse que tudo está passando enquanto for mini, como essas minúsculas bolas de sinuca criadas por Goldstein.

11. Morreu Daisies

Adicione um pouco de brilho ao seu visual de micro-manicur com margaridas prateadas cintilantes.

Os melhores produtos para designs de arte de micro-noil

Barry m Ferramentas essenciais da arte das unhas Este conjunto tem tudo o que você precisa para criar looks de unhas, de uma ferramenta apontadora a um pincel detalhando.

Nails Inc. Voltar ao tratamento de recuperação da vida e a camada básica Uma camada base garantirá que suas unhas permaneçam fortes e saudáveis.

Manucista Esmalte em rosa pálido Opte por uma base nua transparente para garantir que sua arte de unhas se destaque.

Essia Em um rolo com óleo hidratante de rolo hidratante Para manter as unhas da melhor maneira possível, aplique um óleo de cutícula uma vez por dia.

Essia Camada de acabamento de costura em gel Termine com uma camada de acabamento, como a Essie Gel Sewing, para garantir que sua manicure dure o maior tempo possível.

Unha Conjunto de adesivos de unhas mágicas Para uma maneira fácil de experimentar a tendência, esses mini adesivos de unhas podem ser aplicados a unhas recém -pintadas.