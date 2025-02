Eu guardei meu blazer preto para esta cor mais moderna co-assinada por Sézane e Mango

A única coisa que amamos mais do que a temporada de premiação? Temporada de tomate! E nesta época do ano, recebemos uma dose dupla no tapete vermelho. Mais recentemente, o nomeado no Acadamy Award, Mikey Madison, foi flagrado na noite em ascensão do BAFTA 2025, carregando um vestido de arquivo Giorgio Armani e uma combinação de blazer que tinha cabeças que se viraram.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Em Mikey Madison: Vestido Blazer e Giorgio Armani; Sapatos Manolo Blahnik.

Lembrando a estética da filha do brilhante tomate do verão de 2023, a versão de Madison da sombra é decididamente mais ousada – pense em Pirey em vez de doce. Mais parecido com a rica variedade que vai para a marinara de Maman do que as fatias despreocupadas que acompanham uma salada caprese. Obviamente, como tomate E Aor Stans, estamos 100% aqui para esta nova versão da tendência.

Recentemente, várias gravadoras criativas publicaram coleções em alimentos de inspiração alimentar, incluindo mousse de azeitona, manteiga e chocolate. No entanto, foi o tomate que foi adotado pelo mercado mais amplo, incluindo blazers de poder vermelho brilhante da manga e Sézane. Continue rolando para comprar seu ponto de vista sobre a tendência (incluindo calças combinadas correspondentes!), Os blazers pretos mais ricos que se vestem pelo resto do mês. Afinal, o amor está no ar, o Dia dos Namorados é hoje, e a contagem regressiva da noite do Oscar está oficialmente ligada.

Comprar blazers vermelhos em tomate

manga Jaqueta de fantasia estruturada

FYI, é “tomate” em francês.

Zara Blazer personalizado para dois pes Basto duplo parece duas vezes mais ousado.

Machella Blazer com um único botão Domica Vá em frente, acerte uma instalação de energia.

Lauren Ralph Laureures Blazer em flanela de lã Um clássico com redução de 25%? Pegue -o enquanto estiver quente!

Chefe Blazer lã fina Pelos dias em que você quer se vestir como um chefe.

Seca van Noten Blazer de lã dupla no peito Com esse problema de secagem dupla, você pode até precisar do mini vestido!