‘Eu ia ser estuprado ou…’: Benedict Cumberbatch relembra incidente de ‘sequestro’ durante as filmagens de programa da BBC na África do Sul

Benedict Cumberbatch falou sobre uma experiência aterrorizante de seu passado, relembrando um sequestro angustiante que ocorreu durante as filmagens da minissérie da BBC, To the Ends of the Earth, na África do Sul, em 2004. Em uma entrevista recente com VariedadeO ator de 48 anos compartilhou detalhes do incidente, que deixou um impacto duradouro em sua vida.