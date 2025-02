Eu já sei que parisienses e nova -iorquinos usarão essa tendência acessível acessível durante toda a primavera

De tempos em tempos, encontro uma tendência que me faz me perguntar como eu demorei tanto tempo sem. Muitas vezes são os tipos mais sutis que me fazem sentir isso. Esses acessórios refletidos, mas muito piedosos, parecem ter repercussões através do meu guarda -roupa, vítima de outras peças que se sentiram vívidas até o encontro. Recentemente, me deparei com uma tendência acessória crescente que cai firmemente neste campo – e não posso deixar de compartilhar.

Pequeno, mas poderoso, não consigo parar a tendência das meias. Agora, aqui, eu sei que as meias não são consideradas um acessório interessante, mas esses pares de alta costura podem fazer você reconsiderar. Feito a partir de uma fabricação de calças justas semi-transportadas, essas meias têm um acabamento transparente que as faz parecer muito elegantes do que seus colegas opacos.

Um artigo de transição chique, as meias transparentes foram praticamente projetadas para dias intermediários quando você terminou de usar calças justas, mas ainda não está quente o suficiente para beijar as pernas nuas. Ao se estender um pouco mais nas pernas do que seus pares de algodão típicos, vi tantos estilos chiques no joelho se aproximando dos círculos da moda nesta temporada.

Eu não sou o único a ter notado a tendência. Inventar Meias suecas Observe que as vendas de suas meias transparentes aumentaram 15% desde janeiro, enquanto o Google Trends mostra que os “meias dos joelhos” se tornaram um termo de pesquisa em pequenos grupos durante o último mês.

Devido à fabricação elegante, essas meias elegantes têm energia sexy, que as vê particularmente bem com saias lápis e estilos de fluido, mas também vi a tendência ser chique com shorts no comprimento do joelho ou de jeans e calças. No lado do sapato, suas opções estão abertas. Embora essa tendência pareça incrivelmente chique quando é usada com um calcanhar simples, também vi as pessoas da moda estilizá -las com balés simples, com um grande efeito.

Embora essas meias inchadas estejam disponíveis em uma variedade de cores e comprimentos, não posso deixar de compensar a elegância simples de estilos negros. No entanto, se você estiver procurando uma maneira divertida de relançar seu guarda -roupa, um brilhante par ou bordô branco poderia ser apenas o ingresso.

Além disso, é que é uma das tendências mais acessíveis que encontrei há algum tempo. Os preços que começam tão baixos quanto 2,50 libras, estou mais do que pronto para me envolver na tendência. Se você também estiver, leia o restante para descobrir nossa modificação das melhores meias transparentes abaixo.

