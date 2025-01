Eu já tenho um blazer preto favorito, mas este novo criador pode apenas ganhar

Se houver uma marca na qual eu sempre fique de olho, ela está alinhada. A gravadora britânica construiu silenciosamente uma reputação de criar algumas das melhores costuras modernas da rua principal, e é fácil entender o porquê. Ao focar em cortes nítidos, tecidos de qualidade e silhuetas atemporais, suas peças parecem muito mais caras do que as etiquetas de preços sugerem. Se você já experimentou o Blazer Daphne, saberá exatamente o que quero dizer – é estruturado, lisonjeiro e acompanha tudo, não surpreende que seja um dos estilos mais solicitados a se alinhar. Como uma pessoa que se inclina para um guarda -roupa clássico, gosto de como as peças da marca estão perfeitamente colocadas em minha rotação diária sem nunca me sentir chato. E com a quantidade de influenciadores da geração Z que são chamados de fã da marca, você pode ter certeza de que as peças funcionam para cada tipo de estética de estilo. Então, quando vi que o alinhamento acabara de cair um novo blazer – o blazer do tamanho de Bonnie Ponte – eu sabia que tinha que agir rapidamente. A marca espera que seja seu próximo best -seller e, dada a velocidade com que vende, não sou o único a ser convencido.

Felizmente, o dia de pagamento não poderia ter chegado a um momento melhor, e o blazer já está na minha cesta. Agora vem a parte divertida: decida como estilizá -lo. A beleza de um grande blazer é a facilidade com que se adapta a roupas diferentes, e não é exceção. Quer eu olhe para influências formais com uma saia plissada ou mantenha as coisas relaxadas com treinadores e jeans, o Bonnie Blazer acaba sendo uma das peças mais versáteis que adicionei ao meu guarda -roupa nesta temporada. Abaixo, desenhei quatro fórmulas de roupa que carregarei no ensaio – quanto mais as peças exatas compram para cada uma.

Alinhe as roupas Bonnie Ponte Blazer:

1. Bonnie Ponte Blazer na cintura + mini saia plissada + meias e saltos

(Crédito da imagem: que carrega o Reino Unido)

Notas de estilo: É inegável que o estilo formal tem um momento importante e estou totalmente a bordo. Combinando este blazer estruturado com uma minissaia dobrada se inclina na tendência enquanto me sentia adulto. Vou terminar o visual com meias e saltos clássicos – uma turnê de estilo que vi em todos os lugares recentemente, de faixas de Miu Miu aos favoritos da rua.

Compre o visual:

Alinhar Bonnie Ponte Blazer O ajuste feito para alfaiate dá a este blazer uma sensação polida, enquanto o tecido de posicionamento garante que ele seja confortável o suficiente para desgaste o dia todo.

E outras histórias Mini -saia da Chevron conectada A silhueta plissada adiciona uma escola sutil e uniforme da escola sutil sem se sentir muito literal.

Derramar Bombas de flores de couro com efeito croc pontudo Um salto de gatinho elegante que acrescenta a quantidade certa de altura enquanto permanece confortável.

MANGA Meias de mistura de lã Côte Uma maneira fácil de se basear na estética formal – mais, eles acrescentam um contraste legal aos calcanhares.

Loewe Pequeno saco de quebra -cabeça na pele da vitela de grão macio

2. Bonnie Ponte Blazer na cintura + jeans reta + treinadores retrô

(Crédito da imagem: que carrega o Reino Unido)

Notas de estilo: Para uma roupa diária fácil, estilizarei o Bonnie Blazer com jeans reto e treinadores retrô – que parecem estar em toda parte no momento. É essa mistura perfeita de inteligente e descontraído – o blazer levanta instantaneamente jeans, enquanto os treinadores impedem que ele se sinta formal demais.

Compre o visual:

Alinhar Bonnie Ponte Blazer Um blazer para o usuário que funciona para uma aparência descontraída e para algo mais educado.

Agolde Jeans orgânicos na perna direita dos anos 90 Eles têm um ajuste estruturado que mantém sua forma – perfeita para o casal com um blazer personalizado.

Nike Cortez tênis em couro de couro Os treinadores retrô continuam a dominar, e esse par oferece uma vantagem fria e inspirada por vintage.

Missome Brincos com aros médios da cúpula | Placa de prata Os aros de prata adicionam apenas um toque legal de acabamento que funciona para essa roupa.

Jacquemus Quanto mais aprendizado ombro bou bolsa grande Verde é o principal jogador aqui – depois do blazer, é claro.

3. Bonnie Ponte Blazer na cintura + calças de pernas grandes + Mary-Jane Flats

(Crédito da imagem: que carrega o Reino Unido)

Notas de estilo: Há algo na combinação de um blazer ajustado e calças de pernas largas que sempre parecem levantadas. Seja por si só ou um pouco de rolo ou uma camiseta simples, esse emparelhamento tem uma elegância discreta que nunca falha.

Compre o visual:

Alinhar Bonnie Ponte Blazer O tamanho da pitada torna isso particularmente lisonjeiro quando associado a silhuetas largas.

Cos Calças de perna grandes relaxadas Essas calças personalizadas têm a cortina de fluido perfeita – ideal para criar uma aparência equilibrada e proporcionada.

O mundo Beryl Camurça Mary Jane Ballet Flats Estou indo para uma olhada muito educada aqui e esses apartamentos de Mary Jane ao redor.

Armadura Bainha de camurça de bolso de couro de simetria fina Sauvette faz parte da tendência da bolsa leste / oeste.

Missome Colar duplo com pingente de fusão derretida Quão chique é esse pingente?

4. Bonnie Ponte Blazer na cintura + leggings + botas de altura do joelho

(Crédito da imagem: que carrega o Reino Unido)

Notas de estilo: Para uma roupa descontraída, mas desenhada, usarei o blazer com leggings e botas de joelho. É uma ponta de estilo para a qual eu sempre viro quando quero algo fácil, mas impacto – as botas dão a estrutura das leggings, enquanto o blazer adiciona um verniz instantâneo.

Compre o visual:

Alinhar Bonnie Ponte Blazer Ele instantaneamente faz as roupas mais relaxadas que parecem intencionais.

Ler Rio Stretch-Ponte Strier Strier Leggings O detalhe do estribo torna esses legados mais elegantes do que suas leggings comuns.

Paris no Texas Botas de joelho de couro Croc As botas de Paris no Texas são um fato nesta fase.

