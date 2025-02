Eu jurei que nunca usaria saltos no aeroporto, mas esse estilo confortável é surpreendentemente aprovado pela viagem

Eu costumava rejeitar a idéia de levar saltos para o aeroporto, acreditando firmemente que o conforto deveria reinar em uma viagem. Os tênis e apartamentos eram meus companheiros inabaláveis, alinhando -se perfeitamente com o meu voo sem frescuras do voo. No entanto, meu ponto de vista mudou recentemente quando me deparei com uma foto de Ariana Grande no aeroporto de Haneda, em Tóquio.

Vestido elegantemente, Grande apresentou um par de sapatos de Bowow Valentino Garavani, que fez sua estréia na requintada coleção antes da primavera de 2025 e foi redesenhada na caprichosa coleção Pavillon des Folies. Esses sapatos são uma celebração visual, com um arco de grandes dimensões e encantador e um dedo do chique de amêndoa quadrado que emite sem esforço. O que realmente os distingue é seu design de baixo teto – uma fusão magistral de alta costura e conforto.

A atração de saltos de bloco, especialmente o baixo, está em seu design, que oferece mais apoio e estabilidade do que os saltos de Stiletto. Com uma base mais ampla e uma altura mais baixa, os saltos de bloco distribuem seu peso de maneira mais uniforme, reduzindo a pressão nos pés e tornando -os mais confortáveis ​​por longos períodos de posição ou posição de pé, como em um aeroporto.

Portanto, se você estiver pronto para atualizar o jogo de calçados do aeroporto, continue rolando para comprar as bombas Valentino para uma seleção grande e organizada de saltos elegantes de blocos que farão você o jato definido em grande estilo.

