"Eu li tudo, tantas mentiras sobre Sinner": de Eubanks, um torpedo contra Kyrgios e Djokovic

“Quantas inverdades disseram os meus colegas…”. Para defender Jannik Pecador pense nisso Christopher Eubanksnúmero 102 no ranking ATP (e antigo top 30). Ele não é qualquer um: na verdade, ele faz parte do conselho de jogadores (e é um dos comentaristas do conselho de jogadores). Canal de tênis), mas sobretudo esteve sozinho entre os atletas convidadosNervosoa Agência Internacional para a Integridade do Tênis, para participar do seminário informativo organizado em Melbourne, à margem do Aberto da Austráliaexplicar detalhadamente as razões por trás das duas decisões da mesma autoridade nos casos dopagem com o que Sinner e estava preocupado em 2024 Iga Swaatek.

E quem sabe o que Nick Kyrgiosque claramente não esteve presente nas duas “sessões de informação”, pode ouvir as palavras do seu colega e, no futuro, evitar jogar lama no Tirol do Sul, como tem sido feito todos os dias nos últimos meses.





Introdução: Os dois casos são diferentes, com Sinner testando positivo após teste Poços Indianos em março passado, ele foi absolvido por Itia e Swiatek, agora número 2 no ranking WTA, e em vez disso condenado a uma suspensão de um mês (contra o qual, novas notícias, o Wada decidiu não recorrer Bolsa Lausanne ao contrário do caso Sinner).

“Li todas as 33 páginas da frase. Quantas inverdades meus colegas disseram…” Eubanks admitiu no site O segundo saque. “Eu só queria ter certeza de que entendi os fatos corretamente e que o que li nas redes sociais não ditaria minha percepção”, explicou Eubanks, que enfrentou Jannik duas vezes em sua carreira e no US Open de 2022 e perdeu no Aberto dos EUA. Roland Garros no ano passado – Foi desanimador ver em público coisas que não eram baseadas em fatos, mas em inverdades. O que aconteceu com Swiatek e Sinner fez parte do procedimento.





‘Olha o que aconteceu Marco Bortolotti – ele continua -. O relatório Itia dele está aí, facilmente acessível, você pode consultar. Também lhe foi permitido continuar a jogar e o mesmo acabou por ser determinado: ‘Sem culpa ou negligência‘”. “Aquele para Bortolotti – sublinha Eubanks, que indiretamente se refere tanto a Kyrgios quanto a Nole Djokovic – foi exatamente o mesmo processo, obviamente com muito menos detalhes do que em Sinner. Quando mencionei o nome de Bortolotti, a maioria dos jogadores simplesmente disse ele não sabia quem ele era. Eu nunca tinha ouvido falar dele…” As intensas controvérsias, não apenas sobre o fracasso de Sinner em ser desclassificado na primavera passada, mas também sobre sua incapacidade de usar os pontos que ganhou no torneio da Califórnia, são nulas e sem efeito, de acordo com Eubanks, para explicar, eram “uma das coisas que mais frustrante porque eu falei: “Gente, está no relatório. Você pode voltar e verificar e ver as regras. Está claramente escrito em preto e branco.”