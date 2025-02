"Eu me senti mal": Luciana Littizzetto não aparece no estúdio de Fazio, o que aconteceu

Não no estúdio, mas no telefone: Luciana Littizzetto Não apareceu a seguir Fabio Fazio Ontem a Que horas faz Nos nove. No entanto, explicou o motivo, que, no entanto, conseguiu entrar em contato com o programa por telefone. “Eu não aconteceu comigo mesmo, não caí, mas perdi uma estadia, um feriado de hospital – ele disse – na terça -feira à noite, me senti mal, pensei na gripe e, em vez disso, peguei o Pâncreas agudo. Estou muito melhor, os valores vão cair. Estou aqui e moro. Quero agradecer aos médicos, às enfermeiras, ao OSS, a todos aqueles que trabalham em hospitais durante o dia e a noite. Temos uma riqueza que é a saúde pública, não vamos jogá -la fora, vamos protegê -la “.

O comediante de Turim, que deve entrar no estúdio com sua carta habitual após a entrevista de Carlo Conti, permaneceu piadas: “Como uma nota alcoólatra (a pancreatite em geral pode ser causada pelo excesso de álcool), aqui estou eu. Eu tenho um muito Muito limiar de dor e também do status, caso contrário, eu não trabalharia com você – ele disse se referindo a Fazio -. Sinto sua falta “.