Eu não faço tendências – em vez disso, invento nessas 4 jóias atemporais e elegantes

As jóias sempre foram minha arma secreta para criar tudo juntos. Seja um par de pregos discretos para uma aparência clássica ou peças de prata ousadas que adicionam uma vantagem a uma roupa mais contemporânea, boas jóias podem realmente transformar seu estilo. Por exemplo, a associação de brincos de prata elegantes com um ajuste minimalista injeta instantaneamente uma atmosfera moderna, enquanto peças de ouro atemporais completam uma estética mais tradicional. É uma questão de encontrar esses elementos versáteis que ressoam com seu estilo pessoal e podem passar sem esforço por vários looks.

Na minha busca por jóias distintas, mas atemporais, encontrei recentemente Ele éUma marca que resume perfeitamente a elegância e a modernidade, oferecendo peças que parecem especiais, mas suficientemente práticas para usar todos os dias. Os anéis de vermeil de ouro lindamente projetados em 100% reciclados 100% reciclados esterlinas em brincos e pulseiras incrustadas com pedras preciosas de origem ética e origem ética, as concepções de Azora podem ser integradas à maneira transparente de qualquer guarda -roupa. E além da estética, o que realmente distingue a marca é seu compromisso com a sustentabilidade.

Cada peça é feita em uma fábrica para uso solar e baixa energia, o que significa que a beleza das jóias se estende além de seu design – também é melhor para o planeta. Numa época em que as compras conscientes são mais importantes do que nunca, adoro saber que essas peças não são apenas atemporais de estilo, mas também são feitas com uma filosofia ecológica. Com um ano para serem cheios de casamentos, jantares e planos de fim de semana improvisados, é o tipo de peças ponderadas e bem feitas que fazem você se vestir divertido.

À medida que a primavera se aproxima, mal posso esperar para atualizar minha coleção de jóias com peças que correspondem às tendências da temporada, respeitando as sensibilidades atemporais do design. O mais recente Azora oferece minha atenção, em particular a seleção de brincos, colares, pulseiras e anéis. Esses artigos não apenas refletem os movimentos atuais da moda, mas também prometem longevidade, garantindo que permaneçam básicos em meu guarda -roupa nos próximos anos.

Abaixo, organizei minhas melhores opções da coleção Azora e cada uma incorpora a mistura perfeita de elegância atemporal e talento contemporâneo.

1. Brincos

Um grande par de brincos tem o poder de aumentar instantaneamente qualquer aparência. Se você prefere pregos sutis ou quedas ousadas, um par bem escrito pode fazer você se sentir educado em segundos. Vos de ouro clássicos, por exemplo, trabalham com tudo, de jeans às roupas da noite, enquanto os brincos de pérola ou diamante dão um toque refinado até as roupas mais simples. Se você gosta de um momento de declaração, um par de brincos esculturais pode adicionar drama a uma aparência refinada.

Brincos na loja:

Ele é Brincos de pérolas Uma visão moderna de um clássico, essas pérolas Huggies parecem frescas, mas atemporais. Eu os usaria com um elegante vestido preto para um evento à noite ou com uma camisa e calça para o verniz diário.

Ele é Brincos de ouro ondulados Um alimento básico em qualquer coleção de jóias. São espessos, mas leves, fáceis de usar e o tamanho perfeito para o estilo diário.

Ele é Brincos de argola de prata clássicos – Pequenos Se você está em dinheiro, esses aros oferecem uma vantagem contemporânea nova e contemporânea, sem se sentir muito na moda.

Ele é Brincos de solarium da AIGUE-Marine Um brilho azul sutil que funciona para o escritório e também para uma noite. Estes seriam lindamente combinados com um pão liso.

Ele é Brincos de diamante martelados de ouro Uma declaração que ainda parece elegante. Adoro a idéia de modelá -los com um blazer e jeans para adicionar um pouco de brilho.

2. Necklands

Um colar atemporal é a base de qualquer grande coleção de jóias. Seja beliche em uma gola alta no inverno ou com a pele ensolarada no verão, o colar direito tem uma atração durante todo o ano. Uma delicada cadeia de ouro é perfeita para a superposição, enquanto um colar de pérolas transporta um ar de sentimentalismo. Se você prefere algo mais ousado, um colar de corrente espessa faz uma forte declaração enquanto se sente clássico.

Colares de oficina:

Ele é Colar de corrente de trombone dourado – meio Este estilo de trombone tem uma excelente peça de superposição.

Ele é Colar de pensão de seixos prateados Este pingente adicionará um toque de textura. Ele olhou tão bem com uma camisa parcialmente desabotoada.

Ele é Colar de tricô prateado Opte por metais mistos e o sobreponha com um colar de ouro.

Ele é Colar de corrente de mesa de pérola Se você está procurando uma sala ousada, mas refinada, este colar de ouro e pérola é um elevador instantâneo.

Ele é Colar de ouro oritial em ouro Sempre ficarei com o poder simples, mas declarado de um colar inicial.

3. Bracelets

As melhores pulseiras são as que você nunca precisa decolar. Seja empilhado ou usado solo, uma pulseira bem escolhida adiciona um toque de sofisticação a qualquer roupa. Uma pulseira de ouro clássica emite um luxo calmo, enquanto uma cadeia delicada funciona lindamente para uma aparência diária discreta. Para algo um pouco mais ousado, uma alça grande pode adicionar uma vantagem moderna a roupas relaxadas e mais vestidas.

Pulseiras Boutiquez:

Ele é Pulseira de manguito de ouro Um brassard de ouro estruturado que adicionará polimento a qualquer roupa. Mostre -o com mangas enroladas.

Ele é Pulseira de pérolas e ouro Uma pulseira de pérolas é um clássico.

Ele é Pulseira de diamante de prata Às vezes, um pequeno detalhe de diamante é tudo o que você precisa para ter o maior impacto.

Ele é Pulseira de ligação azul do topázio Um companheiro perfeito de brincos combinando. Empilhe -o ou use -o sozinho.

Ele é Pulseira de corrente de barra de prata Adoro fazer minhas pulseiras de bar personalizarem para devolvê -las apenas para mim.

3. Anéis

Um belo anel é uma das maneiras mais simples de adicionar um toque de personalidade à sua aparência. Se você optar por um grupo elegante e mínimo ou algo com um pouco mais de detalhes, os anéis são uma maneira fácil de mostrar sua personalidade. A pilha permite uma abordagem de mistura e correspondência, enquanto um anel de sinalização de declaração tem um impacto por si só.

Anéis de loja:

Ele é Anel de eternidade em safira branca Um anel de eternidade Sapphir é uma das minhas peças do dia a dia.

Ele é Pilha de bobinas de ouro As faixas de ouro minimalistas podem ser usadas separadamente ou em camadas para uma aparência mais dinâmica.

Ele é Anel de ouro de Aigue-Marine e Bleu Topaz Há algo tão etéreo neste topázio de ouro.

Ele é Pilha de martelado de prata Os detalhes martelados adicionam juros.