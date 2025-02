"Eu não queria a morte dele": Moscovita falou sobre bater um aposentado com gatos

Como aconteceu que você atacou um homem mais velho?

Oleg Gorislavsky: Eu não entendi sozinho … tenho testemunhas. Bem, ele pulou em mim mesmo.

O que causou o conflito?

Oleg Gorislavsky: Não me lembro exatamente. Parece -me que eu não o entendi. Coloquei um carro no jardim e umidade com ele. Não me lembro do motivo, mas há testemunhas de que não devo culpar.

Por que você estava livre após o ataque?

Oleg Gorislavsky: Bem, acabou. Agora acho que eles vão fechar novamente. Fui chamado para interrogatório.

Você vai se arrepender do que aconteceu?

Oleg Gorislavsky: Sim, sinto muito, é claro. Trago todos os membros de sua família sinceros condolências e desculpas. Eu não queria a morte dele, isso é certo.

Lembre-se de que a vítima do ataque foi a moradora local de 78 anos, Yuri Morev. De acordo com uma versão, ele alimentou gatos no pátio e fez um comentário a Oleg Gorislavsky, que levou seu amigo na noite de 14 de fevereiro. Depois de espancar, o homem mais velho morreu, mas o suspeito foi libertado – por enquanto a causa da morte de uma pessoa idosa foi um ataque cardíaco. O escritório do promotor público assumiu o controle da investigação.