‘Eu não sou perfeito; Ninguém é ‘: quando Samay Raina falou sobre cruzar a linha em comédia

YouTuber Ranveer Allahbadia enfrenta críticas e problemas legais por fazer uma pergunta sobre os pais no programa do comediante Samay Raina A Índia tem latente. O comentário do Beerbiceps causou indignação pública e reação violenta. Muitos acham que a “piada” cruzou a linha de decência.

Consequentemente, Samay Raina eliminou tudo A Índia tem latente Episódios no YouTube. Em agosto de 2024, durante uma entrevista com o podcast Prakhar Gupta, Samay falou sobre “cruzar a linha”.

Prakhar perguntou a Samay Raina se ela tinha a pressão de seu público para oferecer humor negro. O comediante standup se opôs fortemente. Ele disse que nunca alegou ter um humor “sombrio”.

“Eu me considero uma saída na câmera. Eu olho para todos como meu irmão. Todos vão morrer. Essa abordagem remove meu filtro. Eu tenho muita chul (inquietação) dentro de mim. Mesmo na minha infância, foi aquela criança que não conseguia parar de rir quando o diretor nos pediu para manter dois minutos de silêncio ”, disse Samay.

O anfitrião então perguntou a Samay se ele já pensou que a preocupação seria a causa de sua queda.

“Embora minha preocupação seja crua e sem filtro, eu sei que linha não atravessa … Eu nunca foderia com uma pessoa que não tem nada a fazer amanhã porque eles voltarão para casa e eles vão foder em você. Se você precisar fazer isso, faça -o com pessoas ocupadas. Eles abusam de você à noite e vão trabalhar no dia seguinte ”, disse Samay.

Samay Raina ao atravessar a linha “A linha (que não deve ser cruzada) é pessoal. Todo mundo tem sua própria linha, e todos devem concordar com as consequências que devem ser obtidas com a linha. Eu quero gastar muito dinheiro com meus pais. Eu quero levá -los para explorar o mundo com mais luxuosamente ”, disse o comediante.

“Então, eu não quero fazer nada que fique no caminho disso. Essa é a minha linha. A revolução não é meu propósito. Eu nunca vou machucar alguém por seus sentimentos religiosos. Eu cometi erros. As pessoas se sentiram ofendidas com o que eu disse. Toda vez, eu aprendo com ele e tento ser melhor. Eu não sou perfeito; Ninguém é ”, acrescentou.

