‘Eu não tenho nada’: Christopher Walken revela que ele não tem um telefone, evite a tecnologia moderna

“Eu não tenho tecnologia. Eu só tenho uma banda de satélite em minha casa. Então eu vi uma compensação nos DVDs que são bons o suficiente para me enviar ”, disse Walken em entrevista a The Wall Street Journal (WSJ) .

A política do ator de 81 anos está alinhada com a regra do diretor do diretor “não -telefones”, Ben Stiller, do diretor Ben Stiller sobre o set.