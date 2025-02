Eu nunca pensei que essa cor de lábio “datada” pudesse parecer legal – é por isso que é tão retornado para 2025

Entre Lady Gaga O ressurgimento da recessão da recessão ao novo single “Abracadabra” (que fez um início surpresa Durante o Grammy! ) e Mac recente Campanha de maquiagem inspirada no y2k É como se tivéssemos subido uma linha a tempo e adotado a tendência dos anos em que nossos ganchos foram difíceis. O último a ressurgir? Lábios corretivos.

Artistas de maquiagem profissionais nos disseram que batons nus ia ser alto em 2025, mas não nas cores macias e quentes às quais estamos acostumados. “Já vimos isso com Mac, que tem Relançar os batons nus Todo mundo estava obcecado em 2017, ” Jamie Geneviève maquiador e fundador de Visualizações anteriormente Quem está vestindo .

Celebrity Comprar como Erin Parsons que glamourosos os rostos de Gigi Hadid e Ashley Graham, procurado Para olhares com versões cobiçadas dos 00 anos de Carne E Fetra Durante anos, e graças às estrelas da marca campanha nua (Julia Fox! Martha Stewart!), Essa tendência está oficialmente de volta à frente do palco – apenas de uma maneira mais moderna e portátil.

A maneira de 2025 de carregar esse visual desde o início do século é para gêmeos um Lápis de lábios de tons frescos Com um batom pálido. Pegue -o do modelo e Charli XCX É garota, Gabbriette, que há apenas três meses Publicou uma bobina do Instagram com Vogue França Andamos por seus lábios de um corretor de dois etapas: uma linha grossa de Mac Lip forred in Stone com uma leve lavagem de um corretor (provavelmente abandonado, de origem do eBay) que nos lembra a marca Pro Paint Pot Pro .

“(Mac) teve no início dos anos 2000 para fazer esse lábio corretor, o que é obcecado”, disse ela à câmera. Seu ponto? Esperando -o sobre os lábios com um dedo para evitar a aparência “nítida” dos batons muito apreciados pelo passado.

Se você não quiser ir com tempo completo aplicando um corretor de secagem aos seus lábios, nós o ouvimos. Continue lendo para encontrar 10 dos melhores batons “corretivos” inspirados nos anos 2000 que oferecem lábios sem esforço, cinzas (mas nunca cinzas) em qualquer tez – apenas US $ 4.

Corrector Repsticks aprovado pelo editor da loja

Mac Um batom em elegante cximal de cetim no ponto de carne Sem dúvida, o árbitro “original” do lábio corretor, este tom de lábio ultra apreciado de Mac é uma versão modernizada da sombra emblemática de Aughts. Levante esse visual e adapte -o a tons de pele mais profundos com um lápis de lábios escuros.

Maquiagem profissional da NYX Batom doce companheiro no Cairo Nem muito fresco nem muito quente, esse tom de chinelos de balé neutro oferece um acabamento fixo confortável e uma sensação de luz.

Mac Um batom fosco sedoso CIMAL como um ator natural Este peso de penas de batom Mac deixa uma lavagem de inverno que não desaparece até 12 horas. Embora ele tenha um acabamento de meio maxt, sua fórmula infundida com manteiga de coco e manteiga mantendo as coisas à vontade.

Catrice de cosméticos Bomba Lip bomba brilhante no favorito cotidiano O mais acessível do grupo, essa tonalidade delicada é mais um batom “transparente” contra um corretor austero. Ele deixa um acabamento em alta altitude e pode ser seu por um preço de venda de apenas US $ 4.

Parsons uma vez recomendado Esta sombra carnuda para um lábio corretivo “portátil”, graças às suas nuances de pesca, adequadas para uma ampla gama de tons de pele. Mas apresse-se-é um risco de vendas.

Compensar Artista vermelho para sempre batom em bege autônomo Embora pareça leve ao primeiro olhar, essa sombra bege tem mais bronzeamento do que a pasta pálida, fazendo tons de pele mais profundos enquanto oferecem uma aparência divertida.

Feito por Mitchell O batom do creme com uma matriz de creme adicional Uma das fórmulas mais leves que ainda vimos, essa fórmula é muito pigmentada e a um preço razoável. De acordo com Parsons, que também recomendou esse tom, a fórmula é ultra-criativa durante a aplicação, mas é bastante fosca.

Sem lei Esqueça o batom com creme de cetim em enchimento plano no recheio de platina Este batom de massa rosa é imbuído de jojoba e azeite e um complexo rechonchudo, que oferece essa aparência nostálgica enquanto exagera a forma natural dos seus lábios – uma tomada muito 2025, se você nos perguntar.

Victoria Beckham Beauty Gloss Posh em biquíni Ninguém incorpora a beleza de Y2K como uma garota de Gingerb, e é por isso que ficaríamos negligentes em esquecer esse brilho labial exuberante de Victoria Beckham Beauty. É pigmentado, pálido e parecia fabuloso com um lápis labial em tons frios.