Eu nunca pensei que usaria essa tendência estranha, mas não consigo parar de receber elogios

Miu Miu se tornou a irmã mais nova de Prada. E o que te deixa tão especial para mim é que isso realmente me faz sentir Como uma irmãzinha, apesar de eu ser mais velho. Isso me faz sentir como uma garotinha que poderia ser qualquer um. Quando olho para uma faixa de Miu Miu, eu nem vejo roupas. Eu vejo tantas versões diferentes de quem eu poderia jogar para me vestir como um determinado dia. Isso me faz sentir tonto, como a garotinha que eu estava no passado, que não sabe exatamente quem ela ainda está, mas está entusiasmado com todas as possibilidades de quem ela poderia se tornar. Pode ser uma estudante ou uma mulher com tantos lugares onde ela tem uma enorme bolsa transbordando de uma troca de roupas ou uma bibliotecária livres de livros, mas picante com uma afinidade por copos minúsculos e saias de ervilha transparentes – ou mesmo tudo ao mesmo tempo.

Eu acho que no coração é isso que faz Miu miu tão amado no momento. E acho que isso explica minha compra inesperada mais recente: um par do Sneaker miu miu New Balance mulas. Quando os vi pela primeira vez na faixa da primavera / verão de 2022, eu já sabia que todos ficariam obcecados com eles de cada vez e na versão original de tênis. Mas eles não eram necessariamente algo que eu gravitaria normalmente, mesmo como um amor por sapatos não práticos. Tenho tênis, mas nunca os uso. A mula de tênis parecia o suficiente para picar meu interesse.

Quando coloquei meus olhos pela primeira vez no Miu Miu X New Balance Sneaker Mule na loja Soho em Nova York

Eu amei a maneira como eles eram intrinsecamente bizarros, como um tênis com uma grande música cortada nas costas. Essa forma se presta bem ao estilo de meias funky e talvez até um ou dois tornozelos em camadas quando o tempo esquenta. E eu amo a natureza para colocar. Estes são sapatos que parecem mais altos que meus uggs padrão.

Minha maneira favorita atual de usá -los, com um par de querido Calças Simone Rocha e a Babydoll Sandy Liang Top

Eu os uso agora quase todos os dias desde que os peguei há mais de um mês. Eu os usei depois de uma nova neve de Nova York porque, no final, ainda não sou tão prático. Mas também gosto de usá -los. Eles ficam ótimos, com calças grandes e infladas ou saias plissadas. Meu estilo está no seu melhor quando apresenta uma estética concorrente; Eu sempre gosto de parecer um pouco inchado. E essas mulas de tênis adicionam essa loja de açougueiro com uma sensação esportiva que não é tão óbvia. Eu também não esperava, mas todos aqueles que vêm até eles são obcecados. Com uma sala mais controversa, eu esperava o padrão: “Oh, eu nunca poderia removê -los, mas eu os amo em você”. Fiquei agradavelmente surpreso quando todos que me elogiaram, todos com uma ampla gama de preferências de estilo, disseram que também precisavam de um par.

New Balance x miu miu 530 MULES decorativas SL em couro de bezerro

Até o meu abraço, o que é completamente crítico, os ama.

Naturalmente, eles também são bastante caros, mas são uma loucura que eu tenho. Eu já obtive um custo suficiente por desgaste para justificar o preço! Mas o que os torna tão especiais é honestamente a silhueta descolada, que pode ser facilmente feita por um punhado de outras opções. Você pode enfrentar o caráter de Sporty Scaolgirl que acompanhou esses tênis simplesmente reproduzindo a atmosfera. E é aqui que reside a magia da garota miu miu.

Miu Miu é claramente o líder da mochila em termos dessa silhueta controversa de tênis, mas como a marca iniciou todas as principais tendências e estética das duas últimas temporadas, você pode esperar que todas as outras marcas sigam em breve o passo. Enquanto isso, você pode ficar à frente da tendência comprando alguns de nossos favoritos abaixo.

