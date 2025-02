Eu nunca segui os microtes – para estar enganado, essas 9 manicures de primavera nunca cairão em desgraça

Eu sei que não devo dizer isso (eu sou um diretor de beleza, afinal), mas sou apenas fadiga Manicors Microots – e nunca parecem mais abundantes do que durante a discussão das tendências das unhas da primavera. Na minha opinião, o sinal de uma tendência de unhas realmente excelente é a que acaba sendo elegante, atemporal e que você nunca se cansa de carregar.

Não me entenda mal, eu sou tudo Para usar minha manicure como uma forma de auto -expressão. Adoro percorrer as idéias da arte das unhas e ficar em silêncio em tons de esmalte divertido na primavera. Não é preciso dizer que meu conselho final é optar por tudo o que o faz feliz – não há uma decisão ruim que você possa tomar. Mas no que diz respeito ao âmago da questão (ou seja, as tendências que estou pronto para recomendar), mal posso esperar para garantir que elas não sejam efêmeras. Não posso ser o único a não seguir o que está quente e o que não está na testa da unha, afinal.

E porque 2025 é o ano de atemporalidade e clássicos em relação às nossas manicures, eu me aproximo da primavera com uma perspectiva diferente deste ano – Manis mínimo que desperta alegria. E quando conversei com dois dos meus manicistas favoritos, eles confirmaram que não apenas eu quem me sinto que todos podem embarcar este ano.

1. Nails de cetim

São as mãos altas, minha tendência de unhas favoritas para a primavera – e mal posso esperar pela minha próxima manicure para que eu possa tentar. “Nesta primavera, estes são unhas super chiques e brilhantes com uma pitada de brilho”, disse Manicure famosa, Iram Shelton. “A aparência fresca e limpa de unhas curtas combinadas com um acabamento cintilante não está apenas na moda, mas também prática e elegante. É um momento de unha que todos podem alcançar tanto em uma sala quanto na casa”, acrescenta ela.

E o que eu mais gosto nessa aparência é a maneira como ela pode ser adaptada. Para clássicos como eu, o acabamento acetinado pode ser feito com um verniz muito iridescente. No entanto, se você deseja que sua manicure seja mais um soco, você pode optar por algo especialmente brilhante.

Manucista Tratamento ativo do brilho Este é o verniz que você realmente deve ter em sua coleção se for um fã dessa tendência. Ele trata as unhas enquanto entrega um brilho super sutil e cetim.

Nails Inc. Melhor no topo, obtenha um tratamento de vidro Quando o tempo começa a se aquecer um pouco, esse esmalte iridescente atinge a luz do sol da direita.

2. Nails 3D

Não há dúvida de que as unhas 3D estão se preparando para a dominação total na primavera de 2025. Se estivermos analisando um nível de microtreing, este ano verá um grande momento para as unhas de geléia em 3D. “Ele depende fortemente de tendências de unhas K-Beauty, que têm esse acabamento suculento e brilhante. Você pode levá-lo adiante adicionando uma ponta francesa ou elementos 3D futuristas, como bolhas, gotículas ou um design esculpido para a ajuda de um gel 3D leve. Manicure, Leis de Samantha.

Mas, se como eu, você planeja evitar microots para a próxima temporada, isso não significa que você não pode embarcar na ação da arte das unhas 3D. Combinar um verniz simples e minimalista com uma declaração tridimensional de declaração, como as pérolas acima, é incrivelmente chique. Meu melhor conselho? Mantenha as concepções 3D firmemente nas mãos dos profissionais – não posso dizer quantas vezes tentei fazer com que esses looks funcionassem em casa e falhei miseravelmente.

3. Tanques de café

Para aqueles que preferem as cores das unhas escuras, você ficará encantado ao saber que a cor Pantone do ano deste ano (espuma de mocha para aqueles que não sabem) não está indo para a primavera – sim, as unhas marrons estão lá para ficar . “O marrom será a cor da escolha nesta primavera”, disse Leis de Samantha. “Mocha Mousse desempenha um papel nessa área, mas também vemos um ressurgimento da moda de Boho, liderado por Isabel Marant e Chloé. Veremos várias iterações de leite marrom, leve e caramelo dourado em mogno profundo e tudo mais”.

E Shelton concorda porque Surgos Brown é o maior tom de unhas da temporada. “Escolha um marrom leve e macio em cashmere para uma aparência sutil ou uma sombra de café expresso mais profunda para um efeito mais dramático. Aplique uma única camada para um acabamento chique e polido e aplique uma camada de acabamento para selar”, explica Shelton.

Chanel O verniz de roupas de longa da cor da unha em particular É, sem sombra de dúvida, o verniz marrom mais versátil e mais portátil da minha coleção.

Il Mini Macaron Os mini -macaroons a laca de unhas doces no leite O que torna as manicures com tons de café fofos do que este polido educado inspirado?

4. Creme fresco

Nos bastidores do show de primavera / verão de 2025, de Chanel, as manicures minimalistas subiram ao palco com Chanel, o verniz da bailarina. E essa é realmente toda a prova de que eu precisava de que as cores leitosas e cremosas continuassem sendo as favoritas da primavera. No entanto, enquanto as unhas cor de rosa, o leite de morango teve seu momento nos últimos meses, entrando na primavera, estamos prontos para ver uma ligeira mudança de tom. Pense nos nus brancos e amarelos que oze mola.

Cobra Amêndoa oxigenada de laca Esta sombra cremosa tem uma base um pouco mais neutra do que a maioria dos leites rosa.

Essia Expressie Nail Police 440 Diário Grind Estou apaixonada por esses tons mais brancos, o creme de verniz no momento.

5. Francês minimalista

Obviamente, a manicure francesa não vai a lugar algum para a primavera – é uma temporada de sucesso após a temporada. Enquanto o verão exige uma manicure francesa colorida, nesta primavera, estamos prontos para ver mais tons de transição usados ​​em conselhos enxutos. Esse visual se presta à tendência das unhas globais da primavera de 2025 para “menos é mais”.

Manucista Escova de unha Se você deseja recriar uma ponta francesa magra em casa, é essencial uma escova de unhas ultrafinas.

OPI Laca de esmalte rosa transparente no banho de espuma

6. Micro art

O micro-não tem sido distante como uma tendência um tanto dominante nos últimos dois anos, mas muitas vezes foi ofuscada por microots mais fortes. Agora, a primavera de 2025 é a hora da micro arte para brilhar.

“(Espere) tudo o que você pode imaginar, da comida aos animais, na forma de uma pequena arte das unhas. É uma ótima maneira de acrescentar um interesse sem se envolver em um grande design”, explica Leis Samantha. Se você quer ser criativo, verifique se está equipado com boas ferramentas. “Um pincel super-fino será seu melhor amigo para isso. Se você tiver problemas para usar sua mão não dominante, tente pintar sua arte em uma superfície de silicone. Depois de secar, você pode tirá-lo para criar um adesivo”, ela acrescenta . Minha preferência como não artista? Adesivos pré -sub -pacote.

Il Mini Macaron Mini adesivos de unhas do poder da flor Flores, frutas, arco-íris e corações-esses adesivos de unhas cobertos com olha de unhas de mola em todas as frentes.

Unha Conjunto de adesivos de unhas mágicas Se você se sentir um pouco mais divertido, esses adesivos são perfeitos – basta colocá -los e selar com uma camada de acabamento.

7. Nails espelhados

Serei sincero, muitas vezes quando vejo que as unhas de metal tendem, não estou animado. Algo no tradicional esmalte de prata e ouro tende a cair um pouco. Mas nesta primavera, não é um verniz metálico antigo – são acabamentos altos espelhados. Esse visual é melhor executado com produtos profissionais em uma sala de estar, mas se você quiser entrar em ação em casa, opte por um verniz super brilho e termine com uma camada de acabamento em gel brilhante.

Torta de beleza Esmalte wondrcolour em ho ho prata O preço indicado é o preço dos membros. Esqueça os Artons planos, este verniz da torta de beleza é seriamente brilhante.

London Palette Pintura de unhas de ouro antigo Esse verniz iridescente com tons dourados é perfeito para as condições climáticas de transição.

8. Homem do jardim

Ok, eu sei que ele é um pouco semelhante à tendência de arte de micro-noilas mencionada anteriormente, mas é bom demais para não mencionar. Sim, flores para a primavera pode Seja revolucionário – e essa concepção delicada prova isso. As unhas Fleuris ocorrem a cada ano, mas para 2025, é uma questão de tornar essas flores menos fofas e mais clássicas. Combine seu design com uma base neutra e pura para uma aparência realmente atemporal.

9. Formas curtas

Estamos falando de formas de amêndoa bastante Nas últimas temporadas, mas na primavera deste ano, estamos prontos para adotar uma abordagem mais suave e natural de nossas manicures. Nos últimos meses, todos aqueles a quem falei de unhas expressaram o desejo de manicures mais curtas e de forma oval. “Vemos uma passagem para formas de unhas mais práticas e naturais”, diz Leis de Samantha. “Ao contrário das unhas em forma de amêndoa ou de amêndoa, o oval pode ser feito em unhas curtas, mas sempre cria essa aparência alongada. Posicione seu arquivo de unha em um ângulo de 45 graus e depositado em um movimento suave. Você pode se concentrar nas laterais, mas não Não esquece de reduzi -los demais, porque pode causar rachaduras de restrição.

Esqueça qualquer outro arquivo de unhas que você tenha, é o melhor de todos os tempos.