"Eu o mantive na gaveta por 5 anos, não apontamos para Sanremo": A revelação 7 dias da rua

“Eu e Amara Não escrevemos a música porque apontamos para Sanremo, mas quem a ouviu para amigos e conhecidos, percebemos que ela tinha um poder emocional muito poderoso e isso ainda acontece dessa maneira. Demorou muito tempo para zistar esses versículos, não era fácil escrevê -los para mim. Simone CristicchiA imprensa em Milão se encontra por ocasião de sua participação no próximo festival de Sanremo com a música “When You Is Small”, dedicada à mãe mais velha, ele explica o que a empurrou.

“Nós nos concentramos na ternura – ele explicou – ao cuidar de uma mãe mais velha que devolve a criança e eu senti a importância de introduzir esse sentimento de desamparo à luz dessa transformação da vida e, portanto, raiva. Há um verso que ele diz ‘há raiva para ver você mudar’ e muitas vezes fico com raiva do que aconteceu.





Com esse número “Eu tentei não ser retórico, leva um tempo para cair no patético. Este é um sujeito que deve ser tratado com luvas de veludo”. A música, Cristicchi lembrou: “Foi colocada em uma gaveta por 5 anos e esperou o momento certo para ser cantado a milhões de pessoas. É a vida real, viveu todos os dias, e é por isso que me sinto nua nesse estágio, porque Porque porque porque me sinto nesse estágio, digo sobre algo que acontece comigo todos os dias “. Com a publicação do título “Recebi milhares de eilos e mensagens de pessoas que foram tocadas por esse assunto”, ele admitiu.