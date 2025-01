Eu odeio o inverno, então eu compro o verão – 5 tendências de maiô que compro agora para ficar à frente da curva

A cada mês de janeiro, olho para o verão com uma coisa em mente: as roupas de banho. Obviamente, podemos ser enterrados sob camadas de tricô e botas, mas nada torna a promessa de dias mais quentes mais reais do que a preservação da minha gama de trajes de banho. Este ano, as tendências são BOM. Estou falando de impressões brilhantes, novas silhuetas legais e um bom número de detalhes de fabricação.

Seja você minimalista, maximalista ou em algum lugar entre os dois, há uma tendência de maiô que garante a excitar o verão de 2025. Embora eu esteja completamente tendo um conjunto de biquínis que você usa de ano para ano, é Ainda divertido incorporar alguns novos estilos e tendências todo verão. Então, aqui está o que está cortando meu carrinho para a próxima temporada de maiô e por que eles também devem estar no seu.

Compre as cinco tendências de maiô que eu predisse serão enormes no verão de 2025.

1. Bikinis no topo das pétalas

Este é o biquíni It-Girl de 2025. O topo das pétalas é delicado, romântico e tão fantasioso. Pense nas formas recortadas e inspirado pelos flores que criam a ilusão de pétalas emoldurando sua barlete. Ele dá uma “deusa romântica pela piscina” enquanto se sentia elegante e moderno. A silhueta superior combina bem com qualquer estilo mais baixo, por isso é uma ótima maneira de atualizar sua coleção de trajes de banho para o ano novo.

Por que vale a pena: Esta é uma virada elevada no seu triângulo clássico, o que o torna diferente o suficiente para se destacar sem se esforçar demais.

2. Impressões tropicais brilhantes e ousadas

Nada grita Modo de férias Assim como impressões tropicais, mas não estou falando das flores estrondosas nos últimos anos. Nesta temporada, são cores vibrantes e padrões de grandes dimensões que parecem divertidos e cheios de personalidade. Seja flores de neon hibiscus ou folhas de banana de grandes dimensões, a atmosfera é barulhenta e tão feliz. Pense em uma suspeita de impressões retrô dos anos 80 encontra a emoção moderna de Miami.

Por que vale a pena: É impossível ter um tempo ruim enquanto usava algo tão divertido. Além disso, ele parece incrível nas fotos de férias. Vendido, certo?

3.

Um clássico que nunca se demolra realmente, a única peça inteiramente preta obtém um elegante atualização para 2025. Essas são silhuetas refinadas com detalhes sutis, como decotes assimétricos, uma parte traseira aberta e um hardware elegante. São menos “trajes de banho de base” e mais “declaração atemporal”.

Por que vale a pena: É universalmente lisonjeiro, trabalha para qualquer ocasião e viverá em sua coleção de trajes de banho nas próximas temporadas. Chame isso de vestido preto dos trajes de banho.

4. Maisens des Massas com detalhes de perlaise

Esta é a tendência das roupas de banho que mais aproveita a melhor maneira – combinações com pérolas complexas. De enfeites espumantes a suspensórios de biquíni com modelos completos de pérolas que parecem jóias, essa tendência é uma questão de textura de luxo chamativa e absoluta.

Por que vale a pena: É perfeito para piscinas e relaxar perto da cabine. Quando o seu maiô faz tanto, não há necessidade de acessórios.

5. Micro-mini shorts

Este ano, os filmes curtos de Micri-mini têm um momento. Sentados em algum lugar entre calças quentes e roupas de banho, esses shorts ultra-comparados são funcionais e vanguarda. Eles oferecem uma vantagem esportiva e parecem incrivelmente chiques, com casas de tamanho grande e tricô leve após o mergulho.

Por que vale a pena: Esses shorts são perfeitos para quem gosta de um pouco mais de cobertor sem sacrificar o estilo. Além disso, eles servem shorts reais para corridas rápidas após a praia.

