Eu oficialmente coroar este pouco despretensioso lápis de lábio do meu produto de maquiagem sagrada

Mesmo como editor de beleza que tentou quase todos os lápis, muitos deles me deixaram bastante decepcionado. Alguns estão muito secos e arrastam na minha pele, e outros são cremosos demais para ter um poder duradouro real. Também não gosto da ideia de pagar mais de £ 20 em um lápis de luxo. Na maioria das vezes, acabo escolhendo o tom ruim de qualquer maneira (sempre me encontro com algo muito quente ou muito escuro).

Então, um dia, fui à minha loja local para encontrar um fiel lápis labial da farmácia. Enquanto eu estava rastejando no meu próximo salário, me desafiei a encontrar um por menos de £ 5 e me deparei Rimmel Lip Power Dusing em cappuccino (£ 4) – o último na prateleira. Eu não sabia que tinha acabado de encontrar meu lápis de lábio sagrado e, desde então, nunca olhei para trás.

Rimmel During Power Dinner in Cappucinno

Naughty Acabamento sustentável 8 horas de lápis labial em cappuccino Por que eu gosto: Além de ser um lápis labial muito acessível, a textura é perfeita. Não é tão seco que puxa os lábios, mas também não é muito cremoso, o que significa que ele realmente permanece no lugar. Ele desliza e é facilmente misturado se você quiser um efeito borrado, mas também pode fornecer uma linha clara. A cor é o marrom perfeito, com tons frios, que podem apresentar a base de um batom nu ou uma combinação de lábios brilhantes. Para Acessível

Longo prazo

Fácil de aplicar

Afiado

Tão bom quanto os escondidos lábios mais caros Contra Ele está frequentemente exausto (por um bom motivo), por isso pode ser difícil de obter

A sombra e a fórmula

Cappuccino é um verdadeiro marrom com tons frescos. Costumo achar que a maioria dos lábios marrons é muito quente ou muito escura para a minha tez, mas adiciona a definição certa sem parecer muito. Como uma pessoa clara, é um bom marrom neutro que também se adequaria aos meios e na pele bege. No entanto, se você tiver uma tez mais profunda, pode parecer mais natural. Se você quer algo mais ousado, ouvi a sombra Torta de brownie (£ 4) é uma boa alternativa.

Quanto à fórmula, é realmente fácil de aplicar. É cremoso e desliza sem esforço nos lábios. Se você optar por um lábio perfilado ou uma aparência embaçada, é muito fácil embaçar em seus lábios, mas também, se você estiver procurando uma linha específica, esse lápis labial também pode alcançá -lo. É tão infalível, de fato, que eu o uso como meu lápis labial principal na minha bolsa, porque é muito fácil de usar e o conheço bem com tudo o que aplico no topo, geralmente um lábios brilhantes ou óleo de lábios.

Embora eu não seja alguém que geralmente cobre meus lábios (principalmente porque sou realmente horrível), essa sombra age como um bom contorno se você quiser sair das linhas para tornar seus lábios mais cheios e se esquivando. Também é fácil de refinar, para que você sempre possa obter uma caneta precisa. O que não deve amar?

Antes de aplicar o lápis Lip Rimmel Cappuccino

Depois de aplicar o lábio Rimmel Cappuccino.

Eu realmente amo a sombra com tons frescos deste lápis labial, que geralmente associo a um brilho leve ou um óleo de lábio colorido. Mas o que é tão bom é que, ligeiramente aplicado, ele se inclina mais rosa, mas se você quiser mais intensidade, pode ser sobreposto a um marrom inspirado nos anos 90. Como dar aos meus lábios de definição sem parecer muito “feito”.

Quanto à sua longevidade, é um lápis labial muito durável pelo preço. Mesmo depois de comer e horas de desgaste, dura. Eu certamente olharia para o recheio ao longo do dia, mas não há chance de que ele desapareça no ar.

Rimmel Cappuccino Lip Cappuccino com brilhante

Depois de falar com a equipe Rimmel, descobri que a combinação de lábios todo mundo está com o lápis de lábio Cappuccino é o Rimmel Busker Gloss Vitreous em açúcar de coco (£ 9). E eu tenho que concordar, eu amo esse claro brilhante no forro. Ele acrescenta um brilho vítreo, mas não pegajoso e parece deliciosamente como geléia de mistura de doces.

O veredicto

Posso dizer facilmente que este lápis labial será uma comida básica para sempre na minha bolsa de maquiagem, bem como minha bolsa principal para retoques. O poder sustentável não é apenas incrível, mas na verdade dura muito mais tempo nos meus lábios do que alguns dos esconderijos dos lábios mais caros que eu tentei. A sombra cappuccino é versátil para a vida cotidiana e também é adequada para a maioria dos tons de pele. No geral, se você deseja um excelente lápis labial, eu recomendo. Eu pagaria facilmente o preço dessa fórmula acessível quatro vezes, mas o fato de custar menos do que um cappuccino real é ainda melhor.