Eu passo meus dias assistindo manicure – nunca superei esses looks de unhas peroladas

Quando se trata de Tendências das unhas Nós nos tornamos uma nação de mexilhões manicure. O chute começou em 2022 por Hailey Bieber agora emblemático Manicure de vidro As unhas altas na pegada se tornaram uma aparência quase clássica, com cores simples de blocos e unha Tendências que tomam um banco traseiro (ou pelo menos uma interrupção curta) na hierarquia das tendências das unhas em favor de acabamentos reflexivos.

Para provar isso, permita -me apresentar outra tendência de unhas cintilantes, a que você já pode ter visto em sua cronologia e na sua página: Nails Narlescent. Um olhar que ganhou impulso em 2023 devido à estética da sirene, o acabamento espelhado não mostra sinais de descoloração. Em vez disso, é uma olhada que acredito firmemente que nos tornaremos mais populares do que nas tendências das unhas da primavera – e devo conhecer como editor de beleza especializado na aparência de unhas da moda. Então, o que exatamente são as unhas peroladas? Bem, deixe -me compartilhar os detalhes …

O que são pregos perolados?

O melhor em manicures de alta lareira, as unhas nearlescentes apresentam a, você adivinhou, acabou inspirado em Pearl. Ao contrário das manicures de vidro ou metálico, as unhas peroladas têm um lampejo sutil que adiciona uma dimensão adicional e as torna tão atraentes de se assistir.

Em termos de tons, enquanto as unhas peroladas podem imitar sua pedra preciosa homônima em creme literal e tons brancos, eles também podem ter uma sensação mais etérea em acabamentos rosa, turôlée e até Lilas. Alguns esmaltes perolados até reúnem vários tons, criando um efeito duo-cromo porque capturam luz para o lampejo mais mágico.

Você quer vê -los por si mesmo? Continue rolando para ver minha manicure perolada favorita dos melhores artistas do mundo, bem como a ventilação dos melhores produtos para recriá -los.

A melhor unha perolada parece tentar

Pérola Mãe

Curto, chique e com a quantidade perfeita de brilho perolado, a mãe da manicure de Pearl por Julia Diogo é uma obra de arte.

Conselhos perolados

Para um toque de manicure francesa clássica, eu amo essas dicas peroladas.

Brilho sutil

Aqui, o manucurista Mateja usa Brilho ativo da manicure Para criar uma aparência sutil de unhas peroladas.

Vibrações oceânicas

Misture os acabamentos narklentes com as unhas do oceano para uma divertida manicure.

Mel pêra

Para uma visão mais suave de uma pérola, sou um grande fã desse visual sombreado.

Rosa pastel

Para uma manicure perolada, duas camadas de O sonho de verão de Chanel é tudo que você precisa.

Pérolas prateadas

Você está procurando uma inspiração nas unhas? Essas unhas de strassolas peroladas são a escolha perfeita.

Pérolas rosa ornamentadas

Adicione pedras preciosas à sua camada de base perolada para coletar duas das maiores tendências das unhas em 2025.

Os melhores produtos para unhas peroladas

Chanel A cor da unha no verniz de verão no verão Este esmalte Chanel é como a icônica sombra da bailarina da marca, apenas com um acabamento perolado.

Essia Efeitos especiais Topagem esmalte de galáxia dourada O verniz de pérolas de Essie contém rosa e sarcelle piscando para um efeito de dupla cromada.

Nails Inc. O mundo é sua ostra para esmalte iridescente Para uma sensação autêntica, a Oyster Nuils Inc Nance é incrível.

Você está procurando um verniz noturno único? Eu amo Kasumi Pearl of Gelcare, a tonalidade verde-azulada mais bonita para o seu gel de casa Mani.

Manucista Efeito de unha brilhante ativo O brilho ativo do manicure oferece cobertura transparente para permitir que sua unha natural se manifeste.