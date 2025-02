"Eu pedi um ataque aéreo": Trump desencadeado, quem acaba em seu visor de visor

“Esta manhã eu tenho um Raid Aereo precisão contra Um dos líderes do ISIS e outros terroristas na Somália“Ele anunciou isso Donald Trump Sobre a verdade. “Esses assassinos, que encontramos escondidos nas cavernas, ameaçaram os Estados Unidos e nossos aliados”, acrescentou Trump. “Os ataques destruíram as cavernas nas quais muitos terroristas viveram e mataram sem danificar os cidadãos de uma maneira ou de outra”, o presidente americano “sublinhou que” Bides e seus amigos acusou o não conclusão do trabalho “. “Eu fiz isso! A mensagem para o ISIS e todos os outros que querem atacar os americanos é isso ‘Vamos te encontrar e matar você!“” Ele concluiu.

Enquanto isso, o ativismo do novo presidente americano também é sentido no Oriente Médio. O presidente do Egito, Abdel Fatah al-SisiEle recebeu um telefonema do presidente dos EUA, Donald Trump, no qual ele disse que a comunidade internacional está contando com os ativos do Trump para rAdicione um acordo de paz Permanente e histórico ‘no Oriente Médio. A presidência egípcia em um memorando, na qual a conversa telefônica foi descrita ‘positiva’. Al-Sisi sublinhou a importância de alcançar um ‘Paz permanente“Na região.

“Hoje os americanos estão comemorando o retorno do cidadão americano-israelense Keith Siegel E dois israelenses mantiveram prisioneiros dos terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023. ” Karoline Leavitt. “O presidente Trump e seu governo trabalharam diligentemente para garantir sua libertação e se comprometeram a libertar todos os reféns restantes”, acrescentou.