"Eu posso …". Iva Zanicchi, Gaffe e Frost: como Chiara Eleonora Daniele

«Aqui minha vida inteira passou, fica claro que estou animado. Na verdade, minhas meias vibram, eu não as coloco e fico descalço ». Iva Zanicchi é sem dúvida um dos “Festival -Gentlemen” e se conecta da Riviera com Eleonora Daniele UM Histórias italianasRai 1 Container da manhã, algumas horas antes de levar o preço do Città Di Sanremo a uma carreira.

‘Eu não estou fraudado agora Eu mostro todos os 28 anos que tenho, mas esta noite Eu coloquei os cílios falsos, o Ceron, você verá que verá … – promete a águia de Ligonchio, trazida bonita por 85 anos -. Minha filha proibiu, eu teria gostado de um vestido vermelho com uma bela rachadura porque Eu tenho duas pernas que não brincam, um pequeno decote… Em vez disso, minha filha entrou em crise e me vestiu como cardeal, de preto. Eles também colocam um material no meu pescoço. No entanto, minha filha é extraordinária … de manhã pode dizer que quebra os fardos?

Nos artistas da corrida, há um lugar suspeito: “Quase todo este ano é entoado, quem sabe o porquê. Autoton para todos? Existe um truque? Eu também quero!». Do estudo, eles a animam: “Você não precisa!” Mas alguém o chama e o IVA interrompe tudo: «Chegada de chegada! Eh, eu não poderia deixar Daniela eh, Daniela é Daniela! »Gaffe não passa despercebida com Daniele, que a corrige com um sorriso nos lábios:« Eleonora, IVA! Eleonora! Você me conhece 20 anos … entre outras coisas, você sabe como é o seu nome como minha mãe ».





Zanicchi pula no sofá: «O que eu chamo de você?“” Não se preocupe, é que você dormiu muito hoje à noite “,” Não, eu sou um pouco rigoroso, digamos “. Na transmissão, todo mundo ri e o IVA leva a bola de primavera para uma de suas histórias incríveis:« Igie à noite jantamos com a filha, netos, meu gerente e. Havia um cara muito legal, um ator. Conversamos a noite toda. Então saímos, eu vejo isso e digo: “Que fofo você é! Como vai você? Divertido “. E ele:” Mas lamento termos duas horas juntos!