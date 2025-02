"Eu posso?". Suado e tenso, fedez termina cantando: a expressão que o festival se move

“Código 23. No entanto, está indo uma jornada maravilhosa”. Fedez É assim que sua última noite está no palco de Festival de SanremoCom um post quase “relaxado” e pacífico nas mídias sociais.

Mas no palco de Ariston, o rapper do milanês ainda está tenso: suadocom o fechado Pelo primeiro bom minuto, a banda ex -Hus de Chiara Ferragni (oprimido por fofocas durante toda a semana, para terminar com o dueto com Marco Masini nas notas de Bella Str *** para) executa uma versão empolgada e empolgada dele Derrota.

Quando ele reabre os olhos, Fedez ficou surpreso pela primeira vez sem as lentes de contato pretas que caracterizaram as duas primeiras versões. Em última análise, é como um círculo que fecha.

No final de sua performance, Fedez, portanto, pediu para dedicar um pensamento a um amigo, o produtor Fausto Cogliati, que morreu em 14 de janeiro aos 66 anos. “Eu queria lembrar uma pessoa que teria se tornado os anos hoje – ele disse, mudando -se – que ajudou a mim e a muitos outros artistas que chegaram a esse estágio para realizar seus sonhos. Uma saudação para Fausto Cogliati e toda a sua família”.