"Eu quero justiça coletiva". Conselheiro AVS estuprou aos 12 anos: choque no tribunal

“O pedido de armazenamento chegou e eu escolhi apresentar a oposição”: Francesca GhioO conselheiro municipal da AVS em Gênova decidiu recorrer contra o pedido do promotor público para armazenamento em estupro imediatamente aos 12 anos aos 12 anos. Denunciando -o estava no Conselho da Cidade em 26 de novembro. Em uma história sobre o Instagram, ele escreveu que quer continuar “porque sinto que minha história é comum e porque quero falar por pessoas que não podem fazer isso. Não quero justiça pessoal. justiça coletiva E mesmo que fosse uma gota no oceano (merda) em que somos como empresa, eu faço minha parte “.

Ghio, que se tornou um símbolo da luta contra a violência, se formou em ciências políticas e se distinguiu ao longo do tempo para dedicação em questões sociais, direitos civis e proteção das mulheres. Em novembro de 2024, durante uma sessão do Conselho da Cidade, ele chocou a sala de aula e fez uma confissão corajosa: ele disse que era vítima de 12 anos de violência sexual por um homem que frequentou sua família. ‘Ninguém jamais notou minha dor, cicatrizes nos braços, do meu isolamento. Quando tentei falar sobre isso, conheci juiz e indiferença“Ele disse em lágrimas. Então acusou a sociedade que muitas vezes não ajuda:” Os homens continuam a fazer rap no silêncio cúmplice de um sistema que prefere ignorar em vez de resolver o problema “.





Imediatamente após seu discurso, o promotor público abriu uma investigação. Nas últimas horas, no entanto, o pedido de armazenamento do caso chegou, motivado pelo tempo que passou pelos fatos e pelos consistentes receita. Mas o conselheiro respondeu firmemente e optou por se opor à decisão.