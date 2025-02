Eu quero olhar além de sofisticado – esta fórmula de rejeição da moda atinge a memória

Uma das minhas coisas favoritas sobre trabalhar na moda é me sentir completamente sincronizado com o ritmo das tendências sazonais. Entenda como, por que e quais tendências estão emergentes – antes de decolar completamente – os pratos como serem secretos. Com o tempo, percebi que as tendências que mais são desenhadas são aquelas que desenvolvem sutilmente uma aparência clássica, respirando energia fresca em algo atemporal. Digite: A tendência do traje cinza.

Uma alternativa mais silenciosa e menos previsível à Marinha ou à combinação cinza preta oferece um equilíbrio que parece certo no momento. Enquanto os tons mais escuros às vezes podem parecer pesados ​​ou muito formais, Gray traz uma sensação de leveza e facilidade à costura formal no momento, quando estamos no precipício da primavera.

No começo, era um murmúrio de uma tendência, aparecendo sutilmente nos círculos da moda, mas agora? A combinação cinza dá a impressão de que está em toda parte. Ele dominou as ruas da semana de moda de Nova York no início deste mês, estilizadas de uma maneira que provou sua versatilidade – de blazers cinzentos de coro associados a saias tonais, sobrepostas a sucos divertidos ou desgastados como conjuntos Pantal cheios de solo. Enquanto corresponde, faz parte da categoria de combinação moderna.

Não se limitando mais aos parâmetros da empresa, a tendência deve ser uma das tendências mais importantes da primavera. Um herói olha na faixa de primavera / verão de 2025 de Saint Laurent – que teve uma boa dose de combinação cinza entre as cores mais profundas – os campeões poderosos em duas partes elegantes e o design estruturado – duas qualidades que culminam em uma forma elegante.

Elogiando o movimento da estação em direção a uma paleta de cores mais suave e clara, essa tendência emergente na roupa é algo que você verá muito desta primavera – e não apenas pelo estilo da rua. Já no Instagram, já vejo olhos de pessoas elegantes, o que significa que é apenas uma questão de tempo até que se torne dia comum.

Registrado para receber rapidamente a tendência em minha própria rotação da primavera, abaixo, organizei uma modificação das combinações cinzentas que valem mais vontade no momento. Leia o resto para descobrir meus favoritos.

Compre combinações cinza:

Notas de estilo: Um conjunto de blazer e cinza trush sempre servirá bem a você e, embora esse tom acompanhe tantas cores, é inegável o quão elegante parece associado a acessórios e separações negras.

MANGA Jaqueta de figurino de lã virgem A fabricação de lã o manterá um grelhado adicional.

MANGA Calças de combinação de mistura de lã Eu também usaria essas calças durante uma noite com uma blusa de renda ou uma tampa.

Loulou sazonal Blazer de duas bancas duplas Uma versão muito chique do blazer duplo no peito – parecia incrível sem alto com colar de tênis.

Loulou sazonal Pernas retas de lã As calças mais chiques que você já encontrará.

Notas de estilo: Nesta temporada, as fantasias de saia são tão populares quanto as calças. Use com botas de joelho para acabamento impecável. O saco de impressão do leopardo também é um belo toque 2025.

O colar polo alegre concordou com uma grande tendência em 2025.

Esse conjunto parece tão alto -Ninguém nunca vai adivinhar que é H&M.

Fiel Blazer de tecido assimétrico A forma que esse blazer cria é simplesmente incrível.

Fiel Calças de pernas grandes easas Calças grandes com pernas largas parecem tão chiques em cinza, e eu as acho muito mais interessantes em estilo do que a inadimplência preta.

Notas de estilo: Se sua fantasia for cinza quente, respeite os tons como bege, creme e marrom para criar uma bela aparência tonal.

Cos Colete personalizado de estilo longo Quem disse que você tinha que optar por um blazer? Um colete sempre lhe dará essa aparência clara personalizada.

Cos Calças de perna grandes relaxadas O material de estufa que constitui essa calça é incrivelmente macio.

Derramar Melange cinza de bolso Um olhar que eu sei que tantas pessoas serão obcecadas.

Derramar Calça de milagem cinza Às vezes, vou apenas para o ToTeme.com para consultar o estilo – que chique.

Notas de estilo: O traje não precisa ser usado com saltos – mais estilos de sapatos descontraídos, como botas planas e treinadores, darão ao seu conjunto duas peças um ganho sem esforço.

Autógrafo Blazer cortado com lã de lã As listras finas continuam sendo uma grande tendência nesta temporada, geralmente permeando a combinação cinza.

Autógrafo Calças cônicas com listras finas de lã As calças de lã a esse preço são difíceis de encontrar.

A loja Frankie Blazer tecido de grande tamanho Gelso Não podemos falar sobre costura e não incluir um dos blazers emblemáticos da loja Frankie.