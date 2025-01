"Eu repreendi o Papa Francisco e ele me pediu desculpas": Iva Zanicchi, uma verdade ‘proibida’

No Veríssimo, o talk show Canale 5 apresentado por Silvia Toffanin, Iva Zanicchi ele contou uma anedota curiosa que via como personagem principal Papa Francisco. “Eu o repreendi porque ele pensou que Zingara cantou Mina – ele admitiu aos telespectadores da Mediaset –. Ah, não, eu disse a ele: vou cantar isso. E ele me pediu perdão. Grande homem. Espero que ele se recupere rapidamente do acidente que sofreu.”

Zanicchi falou então sobre a morte, com um toque de otimismo. Ser ’85 é como sentar sobre seus ombros uma bela mochila pesada – ele explicou -. Não sou contra retoques, mas queria evitar a anestesia total agora que existem novas técnicas e estou pensando nisso. Amo tudo, arte, música e natureza, quando vejo nevar choro de emoção, toda segunda vou ao mercado. Morto? Eu ainda me sinto tão bem aqui – ele continuou -, Espero que Deus não esteja com tanta pressa para me vestir.”





Felizmente, na vida de Zanicchi está sua filha Michela, que mora na casa ao lado. Para a ocasião, quis dedicar algumas lindas palavras à sua mãe: “Você é um ponto de referência Para toda a nossa família, admiro profundamente sua paixão pela vida. Era você uma mãe autoritária e um exemplo de franqueza”.