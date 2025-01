"Eu sei porque ele é inocente": Sinner, revelação do chefe da Usada arrasa o Aberto da Austrália

Entre os opostos Nick Kyrgios, Denis Shapovalov, sem esquecer as dúvidas Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Em sua defesa vários protagonistas do tênis como Martina Navratilova, John McEnroe ou Andy Roddick. Agora, porém, até o chefe da USADA, a Agência Antidopagem dos EUA, Travis Tygart, defendeu Jannik Sinner no caso de contaminação indirecta em Clostebol, no último Indian Wells, em Fevereiro. “Se Sinner está dopando, o que não acredito que seja baseado nos fatos que foram tornados públicos, então o veredicto de inocente neste caso foi inteiramente apropriado – suas palavras ao Daily Maverick – Ao contrário do caso dos 23 nadadores chineses, em Sinner, as regras foram seguidas e a transparência foi mantida.”

E novamente: “Por que Pecador Ele não está suspenso? Foi isso”, acrescentou Tygart — Ele apelou imediatamente e eles retiraram, dizem as regras. Vamos comparar com os nadadores chineses: eles nunca suspenderam temporariamente esses atletas, como deveriam ter feito. E é ultrajante. As amostras de Sinner apresentavam menos de um nanograma de Clostebol, quantidade mínima: cerca de 500 picogramas.” Mais uma vez, segundo o especialista, há um experimento realizado pelo laboratório de Colônia “no qual (aqueles que trabalharam nele, ed.) um medicamento, uma loção de venda livre, e aplicaram nas mãos. Depois de secar as mãos, foram apertar a mão de alguém. Aí tiraram uma amostra de urina dessa pessoa: o resultado mostrou que estava com nível baixo. , em volta 500 picogramas.”





Enquanto isso, Sinner está se concentrando no atual Aberto da Austrália. Ele avançou para a terceira rodada na quinta-feira após vencer o australiano Tristan Schoolkate e chegar ao chileno na primeira rodada Nicolau Jarry. No final da temporada ele anunciou a aposentadoria de Darren Cahill, que está se aposentando e curtindo a família. Sua função poderia ser assumida internamente por Simone Vagnozzi, que se tornaria o técnico principal, embora alguns tenham tentado sugerir o nome de McEnroe. A terceira solução, mais provável, seria contratar outro técnico de topo, no auge da sua actividade.