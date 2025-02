"Eu sei que não é fácil sair de sua zona de conforto": A bomba de Conukeçao na Roma, com aqueles que o têm

Se ele quer e brinca, é um Milão novamente. Quando está desconectado do campo, Rafa Lea sempre corre o risco de se tornar um jogador vulnerável. Por fim, os portugueses podem ser entretidos mais tarde, com o compatriota João Felix e di Santiago Gimenez. Na quarta -feira, na partida da Copa Italiana, ele começou do banco e entrou na final, com o resultado quando foi decidido pelo toque do mexicano e pelo ‘Scavetto’ do jogador emprestado pelo Chelsea. No entanto, Rafa é avisado para o futuro: sem obrigação, o risco de um banco é concreto, um pouco como aconteceu com Paulo Fonseca no passado.

Para Conukiçao, agora está mimado de sua escolha e é legítimo se perguntar se agora Rafa (8 gols e 7 assistências na temporada) O proprietário corre o risco de local. Após o jogo, as palavras do técnico nesse sentido eram muito importantes: “Leo pode fazer mais? Sim, muito mais – disse que os portugueses contra os microfones do mediaset, depois que a partida da Copa Italiana contra Roma foi conquistada – tem qualidade incrível . E novamente: “Você tem que disponibilizar a equipe o tempo todo. Sei que não é fácil sair de sua zona de conforto, mas se ele entender certas coisas em que trabalhamos todos os dias, ele pode ter um jogador de outro nível “.





Finalmente, uma palavra sobre a atitude da equipe: “Estamos trabalhando em uma equipe mais compacta e agressiva – disse os portugueses – ainda não estamos lá, mas com os jogadores que chegaram, podemos trabalhar conosco porque eles me dão conforto e dê confiança para jogar da maneira que eu gosto.