Eu sei que você é elegante se você executar seu jeans em botas como essas 5 mulheres chiques

Pense no início de 2010, quando as pessoas da moda no conhecimento colocaram seus jeans skinny em botas, criando uma aparência distinta e a tendência. Avanço rápido até hoje, e essa audaciosa escolha de estilo fez um retorno dinâmico. Entre Nova York e Londres, The Style Set mais uma vez abraça a arte do jeans para chutar botas. Essa renovação é particularmente notável porque estamos testemunhando uma mudança significativa em relação a jeans elegantes e finos, um contraste refrescante com o amplo e amplo jeans que dominou as temporadas recentes.

Em 2025, a abordagem de jeans quebrando nas botas virou, apresentando uma estética mais refinada e polida. O jeans da escolha não é mais simplesmente magro. Em vez disso, é uma seleção de jeans de fogão, com uma perna direita, cônica ou pai – cada estilo que oferece um ajuste feito de alfaiate que aperta elegantemente a silhueta sem ser muito construtivo. A sinergia entre jeans e botas até bezerros ou joelhos cria uma aparência incrivelmente racionalizada, perfeita para aqueles que procuram criar seu guarda -roupa diário.

A seleção da cúpula é igualmente importante para transmitir uma atmosfera alta. É com o tempo dos suéteres folgados e blusas de seda em froufross; Os pescadores de hoje optam por bases sofisticadas e altas. Pense em suéteres luxuosos de colarinho em V que acentuam a clavícula, camisetas versáteis elegantemente em camadas sob casacos de lã quentes, roupas ao ar livre suntuosas ou blazers de grandes dimensões que emitem confiança e estilo.

Se você é sempre cético em relação a essa renovação de tendências, um pergaminho no Instagram revelará uma abundância de inspiração nas roupas. Organizei cinco conjuntos visualmente cativantes que mostram lindamente como arrumar jeans em botas. Continue rolando para descobrir esses olhares elegantes e compre as peças que o ajudarão a recriá -las.

Blazer + suéter + jeans com perna reta + joelho -up botas

Notas de estilo: Você nunca pode dar errado em jeans de estilo e botas de joelho com um suéter e um blazer. Essa combinação, especialmente quando associada a uma jaqueta médio e de grandes dimensões, transmite uma estética muito européia – e quem não quer uma aparência que incorpora isso?

Modificar aberto Blazer dois norte

Zara Suéter de tricô botado básico

H&M Alto jeans de tendência

para temer New Boots Stevie Goupe-Hight-Le Cuigner

Pull + jeans de cano de fogão + botas de joelho

Notas de estilo: Fiquei intrigado quando notei pela primeira vez influenciadores de moda retomando seus jeans em suas botas, uma tendência que parecia o início dos anos 2000. da escola. Eu escolhi meu jeans skinny não tão magro e os associei a um suéter preto simples e minhas botas de camurça, criando uma aparência da qual estou encantado.

MANGA Suéter Tricot em V

Khaite Botas de joelho daim ona

Reforma Bolsa de Patrize surpresa

Blazer + camisa abotoada + jeans larga + botas de joelho

Notas de estilo: Uma jaqueta luxuosa com bases elevadas sempre será o movimento. Essa roupa é composta de peças que você se encontrará carregando repetidamente.

Vendido em Nova York A camisa tudo

Levi’s 501 jeans na perna direita em sofrimento de tamanho alto

Jeffrey Campbell Botas sinceramente

Casaco comprido + jeans com uma perna direita + botas de joelho

Notas de estilo: Um casaco longa de grandes dimensões que envolve meu corpo no calor durante todo o inverno é o meu tipo de moda. Eu amo o contraste de toppers pretos e jeans azul claro nessa roupa e como uma bota de declaração fabulosa, especialmente em um material de couro patenteado brilhante, pode tornar a aparência ainda mais luxuosa.

E outras histórias Casaco volumoso em lã com cinto

Cos Coluna de jeans de perna reta

Norte T-shirt pima de algodão Crewneck

Paris no Texas Jane 60 botas

Casaco de pele + camiseta + jeans lisos + botas de inspiração ocidental

Notas de estilo: Entre os jeans folgados meio aninhados nas botas e a relaxada jaqueta de pele desgrenhada, essa roupa resume uma atmosfera de Rue Chic sem esforço que é difícil de ignorar.

Steve Madden Térous

Provedores urbanos Cat Lady Era Slim Graphic Tee

Nós libertamos Nós jeans de coco grátis