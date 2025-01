Eu sei que você ficaria elegante se substituísse seus vestidinhos pretos por este vestido de cor rica

Quando amigos me perguntam como montar um guarda-roupa rico, meu primeiro conselho é sempre o mesmo: invista em um vestidinho preto (LBD) de alta qualidade. Afinal, o LBD é a última peça da moda atemporal: infinitamente versátil e com garantia de nunca sair de moda. Mas Hailey Bieber acabou de apresentar um argumento convincente para trocar o vestidinho clássico por algo igualmente chique: um vestidinho bege.

Ontem, o ícone do estilo compartilhou uma série de imagens no Instagram, uma das quais apresentava seu conjunto deslumbrante: um blazer de cintura marcada combinado com meia-calça transparente, uma clutch e, o mais impressionante, um minivestido bege sem alças. Embora o vestido aparecesse sutilmente sob o blazer, era o toque perfeito de elegância discreta que elevava todo o visual.

Sobre Hailey Bieber: Ferragamo Vestido curto sem alças (US$ 2.500); Bolsa Bottega Veneta Falcon; Blazer Proenza Schouler

Como acontece com tudo que Hailey usa, ela mais uma vez me fez repensar meu guarda-roupa. Agora estou em busca do melhor minivestido bege, algo que possa usar agora e nos próximos anos. Continue procurando por peças que já adicionei aos favoritos e mal posso esperar para adicionar à minha coleção.

Compre nossos vestidinhos bege favoritos

Use-o sob um blazer como Bieber.

Amanda Uprichard Vestido Méline Parece muito com o vestido de Bieber.

O que estamos vestindo? Minivestido regata franzido

Norma Kamali Minivestido Pickleball sem mangas O vestido viral que os editores de moda não se cansam.

Reforma Vestido de malha Alden

Alças ajustáveis ​​serão úteis.

A Academia By Marianna Saro – Vestido curto de malha

Enza Costa Mini vestido de seda com gola alta Enza Costa faz os melhores fundamentos do guarda-roupa.

SE.O.YA Vestido curto Lauren Eu adiciono ao meu carrinho e uso durante todo o inverno.

A Academia Vestido de tricô Cadee Para quem prefere não mostrar as pernas.