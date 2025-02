"Eu só trato o show": Bruno Vespa, a pergunta que Carlo conti envergonha

“Il Festival de Sanremo Isso também é um bate -papo, está falando, é uma fumaça feita em torno de onde todos dizem sua própria vontade “. Carlo Conticonvidado de Bruno Vespa Na noite de sexta -feira, cinco minutos no RAI 1, faz uma parede sobre as controvérsias que começaram em Ariston alguns dias após a estréia na terça -feira.

Nos olhos do ciclone Fedez um Achille Lauroprotagonistas da fofoca para a suposta traição de Chiara Ferragniagora ex -esposa do rapper milaneses, exatamente com o intérprete de Rolls Royce um Isso é vida.





“Não é Ilha de Sanremo – Ele sublinha com uma piada entre o irônico e a visão que o condutor cita as histórias sobre amor e chifres de Ilha da Tentação – Para mim, é apenas o festival de música italiano e eu apenas trato os shows e músicas “.





Posteriormente entrevistado por Vespa sobre como o número será bem -vindo hoje com um texto bastante pesado para as mulheres, como tal Lindo str *** Por Marco MasiniQuem será trazido das capas para Sanremo na noite das capas, explica Conti: “Primeiro você deve ouvi -lo, porque é claro que será uma versão 2.0 da de 1995. Como eles dizem: será: será: Será: será: será uma nova versão desse número da Marco “.

O texto não é mais o original, continua, “mas isso é obviamente adaptado ao The Times”. No entanto, ele indica que a palavra que dá o título ao número permanece. Finalmente, em termos de escândalos reais, previsíveis ou até anunciados, há o assunto Tony Effe. De Roman Rapper, ex -membro do coletivo Marca do Polo EscuroO protagonista de um ‘acidente diplomático’ com o município de Roma por ocasião do concerto de Ano Novo (convidado pela United Gualtieri Para protestos populares ligados a seus textos sexistas e violentos). “Nesse caso, também lidei com o número que escolhi Sanremo – aponta para Conti – nesse caso, esse número não tem nada de especial. Então ele conclui – há uma parábola que eu realmente gosto, a do filho dos perdidos .. .