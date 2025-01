Eu sou esse iniciado de moda há mais de 10 anos: 8 roupas perfeitas que eu gostaria de sempre

Por mais de uma década, fui Jen Ceballos (Alias ​​@Clube de amor sem fim), observando -a transformar a moda em um jornal visual legal e sem esforço. O que começou como uma admiração casual rapidamente se tornou uma obsessão real por sua capacidade de tecer tesouros vintage, básicos de vanguarda e minimalismo moderno em looks totalmente atemporais. Hoje, seu estilo ainda vive de graça em minha mente e no meu guarda -roupa.

O fluxo de ceballos não diz apenas preocupações; É uma questão de humor, estilo de vida. Sua combinação emblemática de trajes feitos sob medida, muitas jaquetas de couro de grandes dimensões e jeans perfeitamente largos incorporam um toque indiferente ao qual sempre aspirarei. Ao longo dos anos, coloquei inúmeros artigos em meus favoritos e passei horas navegando para decifrar como isso torna a camiseta branca mais simples incrivelmente chique.

Aqui estão as roupas de sua coleção de estilos que eu gostaria e recriar para sempre.

1. O blazer de tamanho grande com um toque de originalidade

O Ceballos tem uma maneira de modelar um blazer quadrado que grita a autoridade de uma garota legal. Seja associado a jeans vintage, uma elegante mini-coletor ou calça de couro, o uso da estrutura e proporções é uma fonte infinita de inspiração. Minha recreação? Um blazer de tamanho grande econômico, uma blusa esbelta e saltos elegantes para esse contraste de alto dos melhores que ele incorpora tão bem.

2. Todos pretos com textura

Uma roupa totalmente preta é uma obrigação de seu guarda -roupa, mas ela o aprimora com texturas contrastantes, como um mato de seda associado a um grande suéter de malha e acessórios de couro. Sempre que preciso de um momento monocromático, canalizo sua capacidade de misturar os materiais para evitar parecer plano.

3. Uniforme de jeans vintage

Dos jeans vintage de Levi desbotados a Ultra-Garge, a coleção de jeans de Ceballos é incomparável. Aprendi a brincar com as camisetas curtas e em caixa com jeans folgados ou uma blusa de seda voltada com jeans reto-tudo graças a ela.

Jaquetas de couro Ceballos (e ocasionalmente trincheiras de couro) são heróis recorrentes em seu guarda -roupa. Sempre recriarei esse visual: uma jaqueta de couro estruturada, uma camiseta branca, jeans folgado e botas enceradas. É legal sem muito esforço.

5. As roupas masculinas conhecem as roupas femininas

O equilíbrio de Ceballos entre a preparação dos homens e os detalhes das mulheres transformou a maneira como vejo meu guarda -roupa. Ele usará uma delicada camisola de renda sob calças abotoadas para homens ou calças pontiagudas com uma pequena parte superior ajustada. É essa mistura que sempre reproduzirei.

6. Acessórios que dizem muito

Cintos grandes com mocassins refinados, seus acessórios contam sua própria história. Ela me ensinou que um acessório bem colocado, óculos de sol chiques e botas elegantes podem até melhorar o todo mais básico.

7. As roupas totalmente brancas estão sempre na moda

Seja viaja para a Europa ou se prepara para uma reunião romântica, ela confirma que uma roupa simples e completamente branca é tudo menos chata. Ao combinar jeans baixos com sua blusa ajustada emblemática e uma faixa preta, ela prova que usa trabalhos totalmente brancos em qualquer ocasião e em qualquer estação.

8. O resumo

Ela é a rainha do estilo, de shorts curtos a micro-minijpes, de uma maneira elegante e um pouco atraente. Como regra, associa as pequenas meias a uma opção mais conservadora para equilibrar a aparência e dar um toque perfeitamente sexy – uma combinação de roupas que estou sempre pronta para reproduzir.

