Eu sou um 4’11" Editor de moda que quer parecer chique e chique – 8 fórmulas de roupa anti -temperatura nas quais conto

Como editor de moda 4F’T11 “, gostaria de pensar que sei uma ou duas coisas sobre o pequeno molho. Eu sempre procuro maneiras de me vestir um pouco mais fácil para aqueles de nós com proporções mais curtas.

Ao longo dos anos, descobri que ter algumas fórmulas clássicas de roupas pequenas (e um exército de pequenos influenciadores chiques para procurar para inspirar) é uma ótima maneira de fazer exatamente isso e me salvar um pouco de estresse adicional naqueles -eu » Não sei o que vestir as manhãs. ” Veja bem, tirando um pequeno guarda -roupa de clipe elevado, eu sei que sempre tenho uma roupa em mãos que não apenas parece chique e considerada, mas também isso funciona (e acima de tudo, se encaixa bem) para minhas pequenas proporções.

Se você está se perguntando o que são essas fórmulas, não se preocupe, eu não sou do tipo que é um guardião, então reuni 8 das minhas combinações de roupas favoritas para servir como inspiração. Se você está procurando pequenas roupas de trabalho atemporal ou um visual clássico para usar todos os dias, esses looks o farão coberto. Precisa de prova? Continue rolando para vê -los por si mesmo …

8 idéias clássicas de roupas pequenas, como escolhido por um editor de moda:

1. Blazer + vestido máximo + botas de joelho

Notas de estilo: Você pode pensar que Maxi Longs funcionaria contra pequenos quadros, mas esse visual prova que eles podem realmente trabalhar a favor, estender e equilibrar proporções mais curtas. Em relação ao comprimento do vestido ideal, opte por um estilo que termina com um tornozelo para puxar o olho, enquanto um blazer equilibra a aparência e dará uma sensação mais adulta. Dica: Um vestido MIDI sem perital dobrará como um máximo para alturas mais curtas.

Compre o visual:

Os tons cinzentos fazem uma alternativa chique a um blazer preto clássico.

Fantasma Midi Midi Dress Satin Um vestido do meio -dia pode ser usado como máximo em pequenas alturas.

Meia Londres O Vancouver Você receberá muito sacola de desgaste da Demellier.

Paris no Texas Botas de joelho de couro estiletto As botas afiadas estenderão os pequenos quadros.

2. Camisa + cintura alta

Notas de estilo: As calças e os jeans altos são uma excelente opção para os mais pequenos, porque eles dão a ilusão de pernas mais longas, alongendo a metade inferior. Para um visual clássico, misture um estilo fino da perna reta com uma camisa branca básica e botas de fuga ou salto. Em seguida, termine com um cinto, como Lydia Tsegay aqui, para acentuar ainda mais o efeito de tamanho alto.

Compre o visual:

Laura Ashley Camisa de manga Buffing de algodão 100% algodão As mangas inchadas levantam esta camisa branca clássica.

Agolde + Líquido sustentação dos anos 90 beliscões de alto hish his hises-lighes orgânicos jeans orgânicos Nós os testamos e podemos confirmar que eles funcionam perfeitamente para os mais pequenos.

manga Cinto de crocodilo Acentue os detalhes da cintura alta com uma correia contrastante.

Os saltos do bloco oferecem altura sem comprometer o conforto.

3. Trocas + calças personalizadas

Notas de estilo: Se você precisar de provas adicionais de que as calças de cintura alta devem ser um alimento básico no guarda-roupa de cada garotinha, dê uma olhada nesse visual transportado por Ellie Delphine. Ao lado de suas calças altas e altas, ela também optou por uma única paleta de cores, outro hack de excelente estilo para pequenos quadros, porque ele cria uma linha contínua de cima para baixo, dando a ilusão de uma altura adicional.

Compre o visual:

Reforma Sawyer Polo de caxemira de grandes dimensões A linha V V em V atrairá o olho para alongar seu quadro.

Calça longa? Uma rápida viagem ao alfaiate garantirá que você obtenha o corte perfeito.

Seguindo Cinto de couro magro premium premium O próximo cinto de placa oferece um acabamento simples e sofisticado.

Valentino Garavani VLOGO Patet Pretet Slingback Flats Os detalhes do logotipo desses apartamentos Fronde os faz passar para o próximo nível.

4. Controle de calças + saltos

Notas de estilo: Uma coisa que luto para ficar em 4’11 ” é ser enganada regularmente com muito mais jovem que meus 33 anos (acredite, é uma bênção e uma maldição). Para lutar contra isso, pode ser útil optar por peças clássicas que se inclinam mais maduras como um traje de calça chique. Acessório com tudo, sandálias de salto, como Monikh faz aqui, para treinadores por dias mais descontraídos.

Compre o visual:

Reiss Blazer duplo blazer hallie hallie Reiss é o meu objetivo para uma pequena costura e este blazer prova o porquê.

Reiss Calças de fantasia de perna grande Combine as calças correspondentes para uma aparência de coordenação.

Bottega Veneta Venha na embreagem de preto Uma simples bolsa de embreagem preta trabalhará duro para sempre em seu guarda -roupa.

Aquazzura 50 sandálias de couro nuas 50

5. Casaco personalizado -calças + calças

Notas de estilo: Encontrar grandes casacos de inverno pode ser difícil para pequenos quadros, porque você deseja deixar espaço suficiente para sobrepor suéteres e malhas abaixo sem se sentir sobrecarregado ou se perder em excesso de tecido. Para uma aparência clássica, uma forma de alfaiate é a maneira de seguir, porque oferecerá um acabamento racionalizado sem muito volume.

Compre o visual:

As disposições personalizadas são ideais para dar um acabamento polido.

Assobiar Funil de lã azul de malha pálida Adicione um toque de cor com esta malha azul pastel.

Senhorita Selfridge Jean Baggy Petit em Jean Para um olhar descontraído, eu amo a lotada desses jeans brancos.

Cos Mocassins de couro Pressione a sensação vestida com mocassins convencionais.

6. Mini saia + botas

Notas de estilo: Aqui, Nina Jolley dá uma lição sobre como brincar com o especialista com as proporções de uma aparência para tirar o máximo proveito de uma pequena moldura. Primeiro de tudo, sua minissaia, que termina em meados da coxa para fazer as pernas parecer mais longas. Em seguida, a adição de botas de joelhos ainda está crescendo enquanto dá cobertura adicional em dias frios. Finalmente, preenchendo uma camada máxima, ele puxa o olho e dá à aparência geral uma sensação alta, que, o que torna a aparência clássica de todos os dias perfeitos.

Compre o visual:

A linha Catena de lã de grandes dimensões e cady-mélange de seda Um máximo de longa linha dará a ilusão de polegares adicionais.

E outras histórias Pull-mélange Mohair O chocolate marrom é a cor da estação, então adicione essa malha ao seu guarda -roupa para se retirar da tendência.

Esta saia já foi vendida, então leve -a enquanto puder.

Derramar 40 botas de couro com efeitos de crocodilo Essas botas do comprimento do joelho terão certeza de um alimento base atemporal.

7. camisa + jeans grandes

Notas de estilo: Victoria Beckham jura por essa combinação de roupas específicas e, como está em 5ft4, ela é a pessoa ideal para procurar uma pequena inspiração vestida. A chave para esse visual é garantir que seu jeans pasifique o chão para obter um alongamento máximo das pernas, para que vale a pena fazer compras na seção pequena ou visitar um alfaiate para obter o ajuste perfeito.

Compre o visual:

Sem nada abaixo O namorado: linho, banda azul As formas de prova simples estão sempre na moda.

Ilha do rio Jeans direito alto alto Esses jeans leves parecem tão caros.

Filho da pessoa Cinto de crocodilo de metal de couro Este Bels é o mais chique dos acessórios.

Charles e Keith Bombas de estiling de estampa de cobra Leslie Adicione interesse a qualquer look com um toque de impressão animal.

8. Vestido de tricô + bandejas afiadas

Notas de estilo: Como uma pequena mulher, você provavelmente já ouviu o hacking de estilo para usar listras verticais para fazer você parecer maior. Bem, um vestido de tricô com nervuras ou plissados ​​pode funcionar de maneira semelhante, oferecendo um efeito de alongamento sem a necessidade de impressões de declaração. Mantenha as coisas simples terminando com um elegante par de botas ou, se os saltos não forem o seu estilo, por que não experimentar um par de apartamentos nítidos.

Compre o visual:

Reforma Vestido de tricô Hayden Os detalhes sutis do lixo tornam este vestido incrivelmente elegante.