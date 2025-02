Eu sou um artista bronzeado de celebridades com raízes italianas – 17 grampos de beleza que não posso viver

(Crédito da imagem: Dolce Glow Gacityness)

O intervalo é uma série mensal em que fornecemos uma visão geral das faixas de beleza de especialistas e fabricantes do mais procurado no setor. Prepare -se para uma aparência nos bastidores de todos os produtos sem vida que giram seus mundos.

Como uma pessoa que pulverizou meu corpo por auto-tanque da faculdade (tenho 31 anos, então você faz o cálculo), me considero um pequeno conhecedor em relação aos produtos de bronzeamento em casa. Por esse motivo, tenho uma paleta muito exigente e difícil porque testo e avalio novas fórmulas. Obviamente, a arte da auto-recebimento percorreu um longo caminho desde minhas transações (incrivelmente laranja) na adolescência, mas as fórmulas realmente fantásticas ainda são raras.

Então, quando comecei a ouvir os rumores de uma marca que relaxou entre as celebridades mais brilhantes (Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Kim Kardashian, Selena Gomez … a lista continua), eu tive que entrar em segredo. Sinal Isabel AlysaUm dos artistas mais procurados em Hollywood que também é o CEO e fundador do autoteste do agora culto Dolce Glow.

Mexa por um profissional real, não é de surpreender que cada produto sob o guarda -chuva da marca Dolce Glow seja fenomenal – em termos dos resultados E Experiência do usuário difícil de experimentar. “Ao longo dos anos, eu realmente aperfeiçoei minha solução de bronzeamento por pulverização”, explica Alysa. “Ouvi cuidadosamente meus clientes e perguntei a eles o que eles gostam e não gostam no bronzeamento de pulverização”. Sem surpresa, os produtos, incluindo a Dolce Glow Collection, são um reflexo direto da magia que cria para seus clientes de celebridades.

“Nossos produtos de ajuste de carro oferecem não apenas um brilho ensolarado, mas também alimentam a pele para melhorar sua radiação natural”, explica Alysa. “Nossos clientes adoram que não recebam bronzeado laranja como a maioria dos outros produtos. Em vez disso, eles recebem um brilho muito bronzeado e natural”. As raízes italianas de Alysa (e sua filha, Mia Dolce Vita) também inspiram a maneira como ela aborda sua marca e seu desenvolvimento de produtos. “Minha ascendência italiana definitivamente me deu uma atitude costeira e muito focada na hidratação em relação à formulação”, ela me disse. “Todos os produtos da Dolce Glow Car têm ingredientes da pele da mais alta qualidade. O objetivo é realmente ajudar todos e qualquer pessoa que fique saudável e naturalmente brilhante”.

Agora que me tornei um brilho obsessivo de Dolce (você pode encontrar toda a coleção espalhada no meu banheiro), fiquei curioso para descobrir os favoritos pessoais de Alysa, além de outros produtos de beleza que ela simplesmente não pode viver. Continue rolando – abaixo, ela compartilha cada um essencial.

Dolce Glow Luce Clear Auto-Tanning Mist “Estou tão obcecado com a nossa caixa de bronzeamento! É tão fácil de usar e, como ainda estou em movimento, tornou -se minha escolha quando preciso tomar sol para um evento”.

Beleza O limpador de gel equilibrando o pH do equilíbrio “Este limpador é o primeiro passo na minha rotina de cuidados com a pele, e eu a uso dia e noite. Adoro que não se despir ou danifique sua barreira da pele. Isso ajuda a redefinir o pH da minha pele e me faz sentir revigorado.

Beleza Depupância de prata coloidal restauradora luminosa e olho de géis leves “Esses olhos dos olhos me salvam depois de uma longa noite de bronzeamento, e eles têm um efeito de resfriamento para ajudar a me livrar de mim. Eu os deixei consertar por cerca de 10 minutos, e meu sub-yse parece tão legal e brilhante depois.”

Elemis Proi-envelhecimento pró-colágeno do Creme da Marinha SPF 30 “Realmente mágico em uma panela! Este hidratante é o meu favorito e ajuda minha pele a permanecer hidratada ao longo do dia. Adoro integrar a proteção SPF, e é uma bóia da vida quando minha pele seca no inverno”.

Dolce Glow Acqua hidratando a névoa “O rosto é o mais rápido de desaparecer, por isso é um produto que eu uso quase diariamente. É fácil incorporar em sua rotina de maquiagem usando -o como spray de ajuste, mas você também pode usar novamente e sob sua maquiagem!”

Beleza Rolagem de quartzo rosa “Normalmente, uso esse rolo com os géis dos olhos brilhantes. Depois de aplicá -los aos meus olhos, pego o rolo e os ando gentilmente; Eu também o uso com qualquer soro que aplico no meu rosto para maximizar as vantagens dos ingredientes. “”

Kosas Voltar super cremoso + corretivo brilhante “Esse corretor é o meu objetivo hoje em dia! É não-comedogênico e seguro para a pele sensível. Estou sempre procurando produtos de entupimento que não sejam incrivelmente fáceis de misturar e construir um cobertor.

Dolce Glow Tanning + Glow Sculpt “Eu amo o quanto nosso esboço é misto, e é algo que eu uso para ficar com baixa manutenção. É um escultor 3-em-1 que permite que você ligue, vá em volta e tomasse sol!”

Kosas Glump + Juicy Vegan Collagen + Sprayer Probiótico soro “Eu o uso de manhã e a noite da minha pele depois de limpar meu rosto. Ajuda a manter meu rosto hidratado, enquanto calmante e refrescante minha pele. Também aprecio que não haja perfume adicional”.

Kosas Fundamentos para melhorar o Skin Recean SPF 25 “Eu amo tanto essa base! O fato de incluir SPF e você pode aplicá -lo sem primer é absolutamente incrível. É hidratante e tão leve que muitas vezes esqueço que até uso maquiagem. Sem mencionar, a capa é realmente construtível o que lhe dá versatilidade final.

Beleza rara de Selena Gomez Feliz Belijando Líquido de Pinchagem Maca “Eu uso dois pontos da sombra feliz nas minhas bochechas, e isso se mistura tão bem. Isso realmente me dá uma aparência de sol tão natural, e eu sempre recebo muitos elogios. Além disso, funciona facilmente com seus outros produtos de maquiagem e misturas acima da maquiagem líquida ou em pó sem nenhum erro. “”

Beleza rara de Selena Gomez Colorir em óleo labial tingido com pitada suave na esperança “Estar em movimento significa que nem sempre tenho tempo para retocar minha maquiagem; portanto, ter produtos duradouros é uma obrigação. Esse óleo labial fica o dia todo quando eu o aplico. Começa a brilhante e brilhante e durante todo o dia Ele mantém meus lábios hidratados com um tom agradável.

Beleza rara de Selena Gomez Rímel volumizante universal “Diga adeus ao uso de três mascaras diferentes para fazer o elevador, o loop e o volume que você deseja com seu rímel … este tem tudo! Eu amo esse rímel porque é leve e construído.

Beleza rara de Selena Gomez Harmonia flexível de sobrancelha e gel de sobrancelhas laminadas “Este gel de sobrancelha claro é realmente o melhor! Ele permanece claro, então você nunca precisa se preocupar com qualquer resíduo branco deixado nas sobrancelhas no final do dia. Eu apenas aplico algumas varreduras para levantar minhas sobrancelhas e depois configurá -las exatamente Como eu os quero.

Tour 28 beleza SOS diariamente spray facial resgata com ácido hipocaludo “Eu uso isso diariamente diariamente e faço alguns sprays na minha cara antes do meu hidratante. Estou bronzeado o dia todo! “”

Talia perfumes Fragrância da etiqueta branca “Este perfume é meu perfume favorito. Eu o uso diariamente.

Kiehl desde 1851 Creme de calculação de loção para o corpo baseado no corpo “Depois de obter um bronzeamento de pulverização, é incrivelmente importante manter a pele hidratada se você quiser uma longevidade máxima. Essa fórmula icônica Kiehl é minha escolha número um. Não parece oleoso e deixa minha pele tão macia e suave.