Eu sou um dermor em Nova York com acesso a tratamentos de gastos, mas eu recomendo constantemente esses produtos de US $ 40 ou menos

Bem-vindo Herói da farmáciaUma série mensal em que destacamos os produtos de beleza da farmácia frequentemente negligenciados e sub-estudados nos quais os especialistas do setor contam. Desde editores a criadores de conteúdo e até celebridades, pedimos aos fabricantes de gostos que compartilhem suas principais recomendações para produtos acessíveis, mas eficazes. Prepare -se para ver o melhor da beleza da farmácia, fim.

(Crédito da imagem: Gráfico original de Kennedy Caldwell)

Estou na indústria da beleza há quase uma década e aprendi inúmeras lições ao longo do caminho. Algumas dessas lições foram coisas que eu tinha ouvido repetidamente, mas raramente senti a necessidade de seguir na minha juventude. Por exemplo, não importa quanto você queira escolher este botão, ele só tornará as coisas piores. E o filtro solar é realmente o melhor produto anti -envelhecimento – então, o que você fizer, não pule.

Depois, há o enigma de preço clássico: caro nem sempre significa eficaz. De fato, o oposto geralmente pode ser verdadeiro. Alguns dos melhores produtos de beleza estão na farmácia. Mas não acredite em mim por isso –Brendan CampMD, FAAD, um dermatologista certificado de placa dupla em Dermatologia MDCS Em Nova York, tem acesso a tratamentos de alta tecnologia e fórmulas de grande orçamento, mas recomenda regularmente opções acessíveis e acessíveis. De um soro de ácido hialurônico à pele a um retinóide de combate de acne, continue rolando para ver suas escolhas de farmácia aprovadas por especialistas.

(Crédito da imagem: Brendan Camp)

Com que frequência você recomenda produtos de cuidados com a pele da farmácia para os pacientes?

A maioria dos dermatologistas recomenda produtos diários de cuidados com a pele da farmácia. Eles são práticos, a um preço acessível e geralmente produzidos por empresas com uma longa história de trabalho e dedicação no setor de cuidados com a pele.

Que tal alguém que pensa que os produtos de farmácia não são tão bons quanto as opções de luxo?

Os produtos de farmácia cobrirão o básico do que é necessário para manter a pele saudável.

Você tem algum conselho e dicas para navegar no Allée em Cuidados com a pele da farmácia? Pode ser esmagador!

Vá para a farmácia com um plano em mente, como encontrar um tipo específico de produto, como um limpador de ácido salicílico, por exemplo. Faça sua pesquisa antes de ir à loja para comparar preços, ler as críticas e ter opções de backup, caso o produto que você esteja procurando esteja fora de estoque.

Produtos de farmácia favoritos de todos os tempos no acampamento

La Roche Posay Soro Hyalu B5 O que é: Um soro de ácido hialurônico reclinável e hidratante Por que ele recomenda: “Formulado com ácido hialurônico puro concentrado, madecossosídeo e vitamina B5, este soro hidratante antienvelhecimento ajuda a pele a se sentir mais suave, enrolada e hidratada”.

Vanicream Hidratando para o rosto diário O que é: Um hidratante suave adequado para a pele sensível Por que ele recomenda: “O ácido hialurônico e as ceramidas -chave nesse hidratante diário sem perfume, sem colorir, melhoram a hidratação da pele e protegiam a barreira da pele”.

Rogaine Tolo não perfumado a 5% minoxidil para mulheres O que é: Crescimento do cabelo / tratamento de densidade Por que ele recomenda: “Minoxidil é o ingrediente ativo de Rogaine, e acredita -se que o cabelo permaneça na fase de crescimento de seu ciclo de crescimento. Lembre -se de que os produtos capilares devem ser usados ​​por três a quatro meses antes de decidir que são úteis ou não gostam O couro cabeludo o cabelo cresce a uma taxa de cerca de 1 centímetro por mês.

Fatias de pesca Pontos à vista da acne O que é: Patches de botão hidrocolóide Por que ele recomenda: “Os botões teimosos e inflamados podem ser direcionados com manchas de botões como essa, feitas com hidrocolóides, um ingrediente que absorve a umidade para reduzir o tamanho e a aparência da acne”.

La Roche Posay Tolerriane Dermallergo Reparo de solução hidratante O que é: Um hidratante suave adequado para a pele sensível Por que ele recomenda: “Os ingredientes deste hidratante para o rosto sem tingimento, perfume e sem álcool incluem dipeptídeos, manteiga de karité, glicerina e água térmica da primavera, resultando em uma fórmula cremosa e hidratante”.

Cetaphil Lavagem de rosto com espuma gratificante O que é: Lavagem de rosto para controlar o óleo Por que ele recomenda: “Os limpadores de espuma – como esse pH equilibrado – oferecem mais superfície com a qual o óleo, a sujeira e os detritos removem suavemente para uma tez”.

Sun Bum Signature SPF 30 Balma labial O que é: Um protetor labial com infusão de SPF Por que ele recomenda: “Ideal para o sol e a neve, este protetor solar baseado em minerais oferece um SPF 30 em uma fórmula suave e livre de fragrâncias, que inclui uma vitamina E. rico em antioxidante”

Diferir Tratamento com acne retinóide Adapalène a 0,1% de acne O que é: Um anti-acne e retinóide antienvelhecimento Por que ele recomenda: “Novo como tratamento de acne e às vezes usado como um produto antienvelhecimento, o gel diferente é fabricado com adaptação, um retinóide de balcão que estava disponível apenas com receita médica”.

(Crédito da imagem: Ilustração original de Kennedy Caldwell)

A cesta de compras da Camp Pharmacy aumenta para US $ 163. É impressionante, pois contém oito produtos eficazes (Farmácia francesa emblemática, calmante sensível e incluída na acne incluída).