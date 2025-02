Eu sou um editor de moda e não posso superar esses 25 achados da primavera de 2025

Com a primavera à frente, já penso nos itens de moda que adicionarei ao meu guarda -roupa nos próximos meses. Foi um inverno particularmente frio em Nova York, por isso estou pronto para beijar o tempo quente e desperdiçar fraldas. Meus casacos, minhas luvas de couro e minhas botas estavam em rotação pesada, mas estou me preparando para removê -las para a estação. Isso me faz pensar em algumas das maiores tendências da primavera de 2025, pretendo testar, além de uma excelente chegada à nova temporada nas lojas.

Fui fortemente inspirado por peças românticas das coleções da primavera / verão de 2025, incluindo folhas de renda e tons pastel doces, incluindo o Robin Egg Blue. Eu também tenho gravidade para peças mais elegantes e polidas, como bombas em SERP e saias on -line que pretendo usar mais. Antes, compre minhas melhores opções para a primavera de 2025.

Adidas Originals Tóquio Tóquio Tênis de camurça de couro Os próximos tênis que eu quero no meu armário.

Eu amo esse comprimento de vala encurtado.

Enza Costa Sweater de caxemira Muito em azul bebê agora.

para temer Saia escorregadia de renda gwen Salia escorregando tão bem, eu a tenho em três cores.

Khaite Bombas de couro com um efeito de cobra MIA

Bottega Veneta Hello Hello Bag A última bolsa Bottega para saber? O Ciao Olá.

Espere por ver suas costas.

Veda Saia de couro Carmen Uma bela versão das saias online.

Madewell Bombas Slinback de Simone Chaton -Simone Tudo nesta forma.

A silhueta de óculos de sol que estou depois agora.

Saguão A jaqueta zip esculpida

Khaite As pernas finas de Danielle O melhor jeans, sem dúvida.

Ainda estou tentando rude com cintos grandes.

Chloe Camisola cetim decorada com tule bordado Esta cor me ganha agora.

Fiel Mistura de algodão midi com renda do cordão um cordão A obsessão pela saia de renda em renda contínua.

Elodie Vestido Lennon Poplin

Cos Sapatos de couro quadrado quadrado

Jacquemus Em torno do quadrado com sacola de cabelo quadrada de vitela

Fiel Vestido midi com mistura de algodão em renda em renda Para estilizar com saltos de funda.

Zara Jaqueta de Puffer Refulsive

República da Banana Calças de tornozelo de lã italiana? Estou muito em artigos de camelo no momento.

Polo Ralph Lauren Botas de equitação de cavalo alto Uma visão magnífica de dirigir botas.

Altzarra Billie Trench-Coat com lã com cinto Billie Estátua com o colar para uma incorporação de passes de funil.