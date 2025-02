Eu sou um editor de moda que mora em – 20 "Vale a pena" Itens em que invento para o meu ano mais chique até hoje

Há algo nas peças certas que fazem todo o resto acontecer. Este ano, refino meu guarda -roupa com artigos que estabelecem o equilíbrio perfeito entre esforços sem esforços e intencionais que se sentem tão luxuosos quanto se parecem. Cada adição é cuidadosamente escolhida, misturando um apelo atemporal com uma borda moderna, que garantirá que meu armário pareça alto sem estar muito organizado. No que diz respeito a essas compras “The Penalty”, é menos uma questão de perseguir tendências e mais investir em artigos que mantêm os deles e instantaneamente têm uma olhada com um mínimo de esforço.

A qualidade é prioritária, mas também a personalidade. Sou atraído por peças que têm um impacto sem serem óbvias: materiais luxuosos, texturas ricas e detalhes limpos que acrescentam profundidade às roupas mais simples. É uma questão de criar um guarda -roupa em que cada artigo vence seu lugar, os elementos essenciais não parecem básicos e os menores detalhes fazem a maior diferença. Estas são as peças que definem meu estilo no momento. Eles garantem que o vestido pareça uma segunda natureza e vale o preço.

Compre os 20 itens de investimento que adiciono ao meu guarda -roupa este ano abaixo.

1. Sandálias de qualidade

Sandálias de qualidade não duram mais; Eles fazem as roupas mais simples são intencionais, seja um par de jeans perfeitamente cortado ou um vestido de verão fácil. Em vez de andar de bicicleta pelos estilos de tendência, concentro -me em um design simples, como os slides de Bottega Veneta abaixo, o que parece atemporal e posso usar quase durante todo o verão após o verão.

Bottega Veneta Amy sandálias de mula plana

2. Camisetas brancas desnatadas

Você pode pensar: “OK, não é realmente uma parte do investimento. É se você comprar a granel para que seu guarda -roupa esteja pronto para usá -los no ensaio. Descobri que gosto de alternar entre a camiseta estreita relaxada e a camiseta de todos. Depois de encontrar uma boa camiseta branca que você gosta, encha. Eu gosto de comprar um novo conjunto de cinco a cada poucos meses, já que os uso com tanta frequência.

Skim Camiseta estreitada relacionada

3. Belo bolsa de couro preto

Surpreendentemente, eu já não tenho um! Uma elegante bolsa de couro preto é o tipo de investimento pago todos os dias, é exatamente por isso que está na minha lista. O bem não é apenas um transporte – é o toque final que reúne uma roupa com um mínimo de esforço. Estou procurando algo estruturado, mas relaxado, educado e certamente não está na moda. Seja no meu ombro com um casaco personalizado ou associado a algo mais relaxado, uma bolsa de couro preta de alta qualidade levanta instantaneamente uma aparência e funciona perfeitamente durante as estações. É a definição de uma peça para sempre – fora de passagem, versátil e infinitamente portátil.

A linha Bolsa de ombro de couro Lune

4. Suéter de camada de caxemira

Uma caxemira em Cashmere é uma daquelas peças raras que preenchem sem esforço a lacuna entre o luxo e a facilidade diária, tornando -o um investimento de guarda -roupa que realmente vence seu lugar. A atração está em sua simplicidade – linhas de velocidade, um ajuste perfeito e essa textura sem dúvida macia, que instantaneamente aumenta as roupas mais relaxadas. Seja em camadas sob um blazer estruturado, envolto nos ombros ou gêmeos com jeans e mocassins elegantes, ele tem uma maneira de torná -lo mais refinado. Em vez de andar de bicicleta por malhas de menos qualidade que perdem a forma, priorizo ​​a que dura.

Loulou sazonal Baltra Cashmere Pull

5. minissaia de couro

Para mim, uma mini saia de couro preta é sempre relevante, independentemente do ano ou da temporada. Ele tem uma maneira de se misturar perfeitamente com qualquer guarda-roupa, trabalhando também com botas de joelho e blazer ajustado, como acontece com mocassins e malha fácil. É igual à elegância, clássica e legal, o que o torna sem esforço de uma maneira que parece pessoal.

Wardrobe.nyc Minissaia de couro com cinco bolsos

6. Primavera

As botas pretas pontiagudas aprimoram instantaneamente todas as roupas, o que lhe dá uma sensação polida e entre a forma. Sua silhueta elegante os torna incrivelmente versáteis, sem esforço, com tudo, jeans e um alto alto, com um vestido deslizante para uma aparência mais alta. O apelo atemporal de um dedo pontilhado e um salto fino significam que eles nunca se sentem datados, o que a torna uma temporada essencial após a temporada.

7. Swins de qualidade

Na minha opinião, o Cotton Citizen faz a melhor transpiração, e posso dizer com confiança que, depois de ter tido vários pares. A qualidade é maior – o tecido é espesso, mas macio, as cores estão sempre no ponto e o ajuste consegue se sentir relaxado e perfeitamente adaptado. Esses conjuntos são mantidos, o que vale bem o preço. Se eu os uso em casa ou fora com tênis elegantes e um casaco estruturado, eles sempre me deixam confortável E junto.

Cidadão Hoodie Zip de Boston

Cidadão Calças de Boston

8. Vestido deslizante personalizado

A chave para operar um vestido deslizante é corrigir o ajuste. Algumas marcas os cortaram com perfeição, mas, se não, vale a pena investir tempo e dinheiro para ter um adaptado à sua forma exata. Um vestido deslizante bem ajustado arrasta sem esforço, lisonjeado em todos os lugares certos e se sente instantaneamente mais educado. Seja usado com saltos por uma noite ou em camadas sob um blazer de grandes dimensões para uma aparência mais descontraída, um ajuste personalizado faz toda a diferença e garante que ele permanece em sua rotação nos próximos anos.

Realização por O vestido Esmé Spot adiado

9. Parada de salto

Esses saltos são uma masterclass de refinamento, tornando -o um investimento digno para qualquer guarda -roupa. Seu elegante couro patenteado, seu final pontudo em Razor e o estilete esculpido criam uma silhueta impressionante que parece moderna e atemporal. A atenção aos detalhes e ao artesanato especialista garante que eles não estão satisfeitos com o bem, eles se sentem igualmente luxuosos, o que o torna uma obrigação sempre que a ocasião chama algo inegavelmente sofisticado.

Saint Laurent Pumpas de Doville

10. Óculos de sol

Muito simples aqui: os óculos de sol são um acessório que eu alcanço todos os dias e nunca é demais ter um novo par em seu alcance. O que está abaixo é uma das minhas marcas essenciais para óculos de sol de qualidade e confortáveis.

DMY Studios Óculos de sol Óculos de sol

11. tênis legais

Vale a pena “o problema” porque, mesmo que os tênis não sejam a coisa mais divertida de gastar, se você é como eu, acaba usando -os três a quatro vezes por semana, para que eles usem rapidamente seus frutos. Eu amo isso especificamente porque eles parecem legais e a marca é conhecida por seu conforto o dia todo.

SOBRE Cloudmonster 2 tênis de filete de borracha

12. Jaqueta Daim

Uma jaqueta de camurça em um tom marrom rico ou neutro parece particularmente bem para 2025, mas seu apelo vai muito além de uma única temporada. A textura adiciona profundidade a qualquer roupa, o que torna a aparência mais simples. Além disso, uma jaqueta de camurça bem feita está melhorando apenas com o tempo, o desenvolvimento de um personagem vivido que o torna ainda mais versátil. Seja jogado em jeans e camiseta ou em camadas com peças feitas sob medida, é o tipo de investimento que nunca perde sua chicidade.

Atordoado Jaqueta Corrine Suede

13. Corrente de couro

Um cinto de couro bem -feito é um desses elementos essenciais que silenciosamente traz uma roupa, adicionando verniz sem se esforçar demais. Ele define o tamanho, melhora as proporções e instantaneamente faz jeans altos e um top oculto mais elegante. É uma peça de estilo que acrescenta profundidade, se você escolhe um design minimalista elegante ou algo com um loop ousado. É um pequeno investimento que está pagando diariamente, provando que os melhores acessórios são aqueles que funcionam com tudo.

De longe Nappa Moore Tobacco Cinturão de couro

14. Botas de vitela alta

As botas de couro na altura da vitela têm um momento importante em 2025, mas seu apelo vai muito além de uma única temporada. A árvore de altura média é fresca e moderna, oferecendo o equilíbrio perfeito entre a atração da altura do joelho e a versatilidade do tornozelo. Seja associado a jeans skinny para uma aparência elegante e racionalizada ou estilizada com um mini vestido ou uma saia para uma vantagem sem esforço, eles instantaneamente levantam qualquer roupa.

Paris no Texas Botas de joelho de couro anja

15. Minidresse atemporal

Um grande mini-estrada é o tipo de espaço que nunca se sente em seu lugar, não importa como você o estilize. É fácil de lançar, mas sempre tem um impacto, que você o associa a saltos por uma noite ou botas para uma aparência de dia sem esforço. O bem deve parecer uma lisonjeira, confortável e bastante versátil para se repetir. Encontre uma silhueta que se adapte ao seu estilo, e será uma das peças mais confiáveis ​​do seu guarda -roupa.

NEMA TRITICO Mini-Robe Jersey Stretch-Jersey

16.

Um cardigã ajustado é o equilíbrio perfeito de clássico e atual, o que o torna uma compra inteligente para 2025. Look refinada. Investir em um com um tecido de qualidade garante que ele mantenha sua forma e continue sendo uma parte essencial para muitas temporadas.

Teoria CAVELHO CULTURA CARDIGAN

17. Vestido blazer

Um vestido blazer é um poder supremo, combinando uma costura clara com sofisticação sem esforço. Não é apenas aprovado por celebridades, mas várias marcas saltaram a bordo, então você tem muitas opções para optar por adicionar ao seu guarda -roupa. Investir em uma versão bem estruturada garante que ela continue sendo um alimento básico, fazendo uma temporada de impacto após a temporada.

Saúde O vestido da pequena senhora

18. Mocassins com um leve salto

Os mocassins estão por toda parte agora, mas como eu não sou realmente uma garota plana, opto por um estilo com um leve salto. Adoro o equilíbrio entre praticidade e polimento – altura suficiente para me dar esse elevador adicional enquanto me sinto chique e confortável. Pretendo usá -los com a saia abaixo e a bela meia branca para um novo visual de fim de semana.

Miu Sapatos de couro com loop

19. Ministro Guizi

Outra sala que pretendo comprar a granel. Eu já tenho preto e estou obcecado. Possui uma calcinha integrada, que é um excelente detalhe e está em outras 10 cores. Eu já tento decidir qual deles compro a seguir.

20. Jeans de lavagem preta

Como mencionado acima, o jeans escuro empresta uma atmosfera tão rica. Além disso, esse estilo de jeans específico aumenta sua silhueta com a silhueta da cintura alta e as pernas finas com um leve empurrão. Eu certamente os usarei em ensaio este ano e além.

Garota favorita O Valentina Boot Super Boot Boot Jeans