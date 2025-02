Eu sou um editor de moda – um dos meus mais chiques NYC Tiktok segue 30 de suas melhores opções de inverno de Nordstrom

Se você ainda não segue Martine Lavelle No Tiktok, eu recomendo. Desde que me deparei com sua conta anos atrás, tem sido uma fonte infinita de inspiração através da moda, beleza e decoração de interiores. Eu toquei a base com o coordenador de mídia social e criador de conteúdo durante o verão para ver o que ela estava de olho nos meses mais quentes, então achei apropriado verificar seus favoritos de inverno de um de nossos varejistas mútuos favoritos – Nordstrom.

Naturalmente, Lavelle ofereceu uma reunião estelar de escolha do norte, pronta para o inverno que eu rapidamente me vi adicionando ao meu carrinho. O objetivo principal? Uma variedade de altas elegantes, fora da competição, separações confortáveis, cuidados estelares e de beleza e muito mais. Continue rolando para navegar e comprar achados cobiçados de lava para a temporada e além.

Compre as melhores opções Nordstrom de Martine Lavelle

MANGA Mariana Turtleneck “Uma formatação confortável e essencial.”

Agir Ex-Little em jeans de altura média Slichy Slimy “Eu sou alguém que precisa de um bom par de jeans que vou usar todos os dias, e eles têm o corte perfeito”.

Oak essencial Bálsamo rico em umidade “Manter minha pele hidratada é essencial para os invernos de Nova York. Este bálsamo essencial de carvalho é uma alegria instantânea em uma garrafa”.

MANGA Mozart Munt Moter “Pesquisador para cada dia, enquanto também olha e fofo.”

Reforma Louie Sock Botie “Como uma pessoa que tem 5’3”, tentei adicionar um pouco de salto ao meu guarda -roupa, e essas botas foram minha escolha nesta temporada. Eles são tão confortáveis ​​e fáceis de usar. “”

“Acho que um bom par de calças pretas para ter em minha rotação é uma obrigação para o inverno. Algo novo que eu tento este ano (é) sair da minha zona de conforto para usar jeans todos os dias”.

Tom Ford Duo de esboço de sombra e iluminação “O pó de banhos de sol é essencial para o inverno. É um bronze natural que lhe dará um brilho”.

MANGA Gcoco de capota de Dakota assimétrica com mangas compridas “Eu amo esse visual com jeans e saltos – comuns e relaxados, mas em forma.”

Jennifer Fisher Lilly Mini Hoops

Skim Algodão de calça da perna direita clássica “Você precisa de calças de trilhas confortáveis ​​e quentes, e essas deficiências são perfeitas para os dias de inverno”.

MANGA Tiro de pólo de lã longa e suspensa “O uniforme cotidiano alto para pedir emprestado dos meninos.”

Skim Camiseta de manga longa para todos “Um essencial excepcional. O vermelho é uma das minhas cores favoritas para usar. Tão bonito.”

Garota favorita O mini-jeano da cintura super alta da Valentina Shortie “A garota favorita faz jeans incríveis. Eu amo que eles também têm uma pequena opção. Esses jeans da Valentina estão um passo no lugar do meu jeans diário mais solto. Eles são incríveis e tão lisonjeiros para sair para o jantar ou qualquer plano engraçado com um pequeno Plano de inicialização.

MANGA Puxe com a costa financeira “Manteiga amarela é minha cor favorita. Eu amo as cores brilhantes para o inverno. Minha gota para tornar o inverno divertido é branco, vermelho e amarelo.”

Produtos Hyer Bamans de costelas de lã de alpaca recicladas “Os chapéus são meu acessório favorito. Um chapéu bem ajustado para mantê -lo aquecido em seu suéter – ugh é o meu favorito.”

Reforma Shash com caxemira e lã de grandes dimensões “Vermelho para o inverno é uma obrigação. (É) um toque tão agradável de cor.”

Compensar Lápis de cor, lábios e sobrancelhas do artista “Este lápis labial perfeito completa qualquer aparência.”

Garota favorita O suéter de lã da manga no cotovelo Amelia “Super lisonja e eu amo a rodada do canal. (É muito Nova Inglaterra e clássico para mim”.

Sonhos com pés descalços Meias de tripulação de correspondência Cozyquic “Não há nada melhor para mim do que meias confortáveis ​​e quentes”.

Skim Calças dobráveis ​​de camisa de algodão extensível “Eu amo essas calças quebradas e confortáveis.

Gucci Brixton Horsebit conversível “Eu uso mocassins todos os dias, a menos que ele neve em Nova York.”

Victoria Beckham Marcado chique em rubor “Queimaduras solares em uma garrafa – um inverno essencial para parecer vivo!”

Garota favorita A costela de manga longa de Henley “Outra alta lisonjeira que faz uma camada incrível para o inverno”.

“Obcecado com essa cor verde. É tão bonito em cabelos claros.”

Gobi da Mongólia em Cashmere Cashmere Cashmere com ajuste relaxado “Este suéter de cabelo aninhado – meu visual favorito.”

Banhos Augustinus O creme rico “Este creme rico é um sonho. Outro inverno deve.”

Skim Sorto da equipe de mobilização clássica de algodão “A roupa de inverno perfeita para mim é este carrinho de tripulação com jeans e mocassins, um pouco corado e um lápis labial. Me chame de louco, mas é o sonho para mim!”

pano e osso X Cinturão de Betas