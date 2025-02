Eu sou um especialista em moda – 6 tendências na jaqueta chique que vale o livreto para a primavera

O resfriamento do inverno está sempre no ar, mas, como o tempo britânico imprevisível, sabemos que tudo isso pode mudar em um instante. Seja uma semana ou um mês de distância dos dias mais suaves, chego à frente do jogo este ano, reunindo minha inspiração no início da primavera e evitando correr para montar meu guarda -roupa de cápsula quando a mudança de temporada estiver chegando.

Uma das partes mais importantes de qualquer guarda -roupa da primavera é uma excelente jaqueta. Pronto para levar chuveiros repentinos, leves o suficiente para sufocantes de carros de tubo e sempre tornam as necessidades elegantes necessárias para adicionar guarda -roupas. Com tanta importância, encontrar o certo fará você se vestir nos meses mais doces e muito mais fáceis. Por isso, reuni as 6 principais tendências da jaqueta de 2025 para nos ver através da chegada da nova temporada e trabalhará duro ano após ano.

Para 2025, os clássicos estão de volta a favor, sempre se sentindo tão contemporâneo. A recente renovação da jaqueta Grange está lá para ficar, porque as iterações do estilo do país continuam a inundar nossas lojas favoritas e nossos fluxos favoritos do Instagram. O blazer clássico deve voltar mais uma vez, mas traz consigo um aceno para as texturas que nos beijamos durante os meses de inverno com acabamentos de camurça e marrom profundo se afastando das restrições de outono para serem comemoradas quando o céu se escapar.

As jaquetas de couro também foram atualizadas com uma simplificação vazia de cachos ousados ​​e zíperes excessivos para trazer um soquete minimalista que não durará em nossos armários para sempre. Ao mesmo tempo, você encontrará estilos básicos quando voltar da trincheira referida à jaqueta encaracolada, trazendo um toque de verniz a todas as roupas.

Seja uma lacuna no seu guarda -roupa onde uma jaqueta grande deve estar ou que você está procurando um pouco de inspiração ao se aproximar do período de transição, você deseja rolar para explorar as 6 tendências na chave da jaqueta de 2025.

Explore as 6 tendências na jaqueta que todos usarão em 2025:

1. O blazer em camurça

Notas de estilo: Os Blazers tornaram -se ingratos como guarda -roupa de heróis nos últimos anos, e agora estamos procurando tecidos de camurça para dar uma nova vida nesse clássico. O inverno renovou nossa adoração à mistura de textura, e a camurça suave deve ser tomada em 2025, o que inspira uma nova vida nesse estilo atemporal.

Compre blazers em camurça:

Veda Veda lincoln camurça camisa de camisa Isso também está disponível em um tom de creme macio.

Massimo Dutti Blazer de couro em camurça com bolsos A sombra marrom escura é incrivelmente chique.

Abercrombie & Fitch Jaqueta clássica de camurça vegana A jaqueta vegana de camurça de Abercrombie já se move rapidamente.

2. A jaqueta do celeiro

Notas de estilo: Se você investiu em uma jaqueta de celeiro no outono passado, ou se ainda tiver uma lista salva, ficará feliz em saber que o estilo inspirado na campanha está lá para ficar. A praticidade combinada com uma velha sensação elegante de prata significa que esta jaqueta está pronta para tomar chuveiros de primavera facilmente e manhãs da rede.

Compre jaquetas de celeiro:

Derramar Amendoim da jaqueta de campanha de verão Confie no Toteme para criar um estilo monocromático muito chique.

Para um Jaqueta utilitária em puro ciré ciré Eu tentei e adorei o forro acolchoado e o acabamento encerado.

Reforma Jaqueta de Utilitário Harrison Feito de algodão 100%cultivado.

3. A jaqueta de couro

Notas de estilo: Quando o frio do inverno finalmente surgir, tome -o como um sinal para remover sua jaqueta de couro de confiança. É uma jaqueta que subirá em todas as noites de ocasiões com viagens de café relaxadas, com a sensação refinada que vem com couro liso. Para 2025, considere agrupar projetos para uma sensação oportuna adicional.

Compre jaquetas de couro:

Ró Jaqueta de couro de bolso de patch | Terra Róhe rapidamente se tornou uma das minhas marcas favoritas para peças elevadas.

Assobiar Jaqueta de couro preta limpa preta Uma sala cult clássica por razões claras.

Curva asos Curve Zip Front Leather Look Harrington Disponível no tamanho 4 a 30.

4. A trincheira curta

Notas de estilo: As trincheiras retornam a cada ano sem falha e, para 2025, estamos considerando uma nova atualização dessa peça fiel. Os estilos curtos oferecem a atração elegante do design da trincheira, ao mesmo tempo em que você mostra o resto da sua roupa após meses de longos casacos de inverno com vista para o visual.

Compre trincheiras curtas:

Burberry Jaqueta de Trench Gabardine cortada com mel Se você deseja investir em uma trincheira grande, olhe para a Burberry.

E outras histórias Casaco de trincheira curta Os detalhes do retalho de tempestades são fiéis às concepções originais das trincheiras.

Os lados e punhos ajustáveis ​​permitem modificar a forma como desejar.

5. A jaqueta de loop

Notas de estilo: Se as palavras da moda são palavras da moda para sua estética, uma jaqueta encaracolada ou de tweed provavelmente está no seu spring Moodboard. A textura tecida traz um toque de contraste aos acordos de jeans ou algodão e pode ser criado com jeans relaxados ou inteligentes em um instante.

Jackets Curly Shop:

MANGA Jaqueta de tweed com gola listrada Ouro e creme são uma correspondência eternamente chique.

São e Sofia Ashby – jaqueta marrom Tenho a sensação de que esta versão marrom será uma empresa firme.

Nili Loton Mistura de algodão Tweed Jacket Paola Os ombros acolchoados aumentam a silhueta refinada desta jaqueta.

6. A jaqueta jeans

Notas de estilo: Uma característica frequente da maioria dos armários grandes é uma jaqueta jeans. Relaxe, confiável e fácil de estilizar, é uma opção diária que aumentará em todas as ocasiões. Seja ousado com jeans duplo, o que torna a costura mais relaxada ou a superposição de um vestido e botas, uma jaqueta jeans está pronta para trazer uma facilidade relaxada a toda a sua aparência.

Compre jaquetas jeans:

Criança nobodys Blue Boxy John Box O patch frontal é um toque tão agradável.

Loewe Jaqueta de roupas de jeans de jeans Uma compra de investimento destinada a despertar elogios.