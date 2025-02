Eu sou um especialista em tendência de unhas – essas são as 6 cores que todos usarão nesta primavera

Hoje, pela primeira vez por um longo tempo, acordei, olhei na frente da janela e fui recebido com uma vista inesperada: o sol estava brilhando. Sim, está sempre frio e provavelmente estará de volta ao céu cinza amanhã, mas saber que o tempo quente está no horizonte me excita. Em vez de sentar perto da janela e contar com os dias, no entanto, levei uma das minhas tarefas favoritas: caçar as maiores tendências de unhas e, de acordo com o sol brilhando lá fora, voltei minha atenção para a moderna prego de primavera – especialmente a maior Cores das unhas da mola.

Como uma pessoa que prevê tendências de unhas para ganhar a vida, acredite em mim quando digo que, este ano, estamos escolhendo em relação às nuances da primavera que usaremos em nossas unhas. Sim, a aparência de unhas pastel está aparecendo, mas este ano, dizemos adeus aos tons de manteiga amarela de 2024 e eu recomendo optar por algo um pouco mais fresco (em tom, c ‘ou seja).

Também existem cores mais incomuns para assumir o controle desta primavera. Além dos tons verdes de oliveira, você também encontrará reflexões sutis e unhas peroladas em tons etéreos de inspiração de sirene. E, para unhas minimalistas, a aparência de unhas transparentes deve continuar graças aos tons chiques quase nus.

O que você quer ver? Continue rolando pelo que prometo ser a maior cor das unhas de tendência.

1. Balé rosa

Este tom rosa pálido tem um apelo atemporal, então você não o encontrará durante os próximos meses da primavera. O que o torna perfeito para esta época do ano, no entanto, é a maneira sutil que ele se extrai da tendência de unhas pastel, que sem dúvida começará a se aproximar da Páscoa. Além disso, sempre parece clássico o suficiente para aqueles que também preferem uma aparência de unhas mais minimalistas.

Compre esmalte rosa de balé

Chanel Leward para a bailarina

Essia Esmalte em chinelos de balé

Naughty 60 segundos de esmalte Super Shine nas ninfas do mar Por menos de £ 4, é um grande verniz rosa de balé acessível.

Cobra Laca da unha oxigenada da flor de rosa Para um tom rosa mais forte, eu amo esse tom rosa.

2. Azul macio

Falando em pastéis, para a primavera de 2025, será tudo sobre o homem azul. Embora possa parecer intimidador, na verdade é um tom realmente adaptável, porque você pode se tornar tão brilhante ou leve quanto quiser. Como alternativa, se você não quiser ficar azul, experimente conselhos franceses envidraçados para um toque na tendência.

Compre esmalte azul macio

Gucci Laca de unhas em verniz de unhas azuis para bebês sortudo É o mais bonito do seu azul claro.

Butter London Patente Shine 10x Nail Lakes em Candy Candy O verniz de Butter London oferece uma aparência brilhante de alta forma.

OPI Esmalte no ar que iremos O polonês da OPI oferece cobertura permanente e construída.

Manucista Esmalte verde natural em lilas Os manicistas poloneses são uma grande fórmula vegana.

3. Brilho etérico

Se você pensou que a aparência brilhante das unhas foi isolada durante o período festivo, pense novamente, porque prevejo que veremos toda uma multidão de looks cintilantes na primavera. Em relação às nuances, aqueles que têm nuances pastel canalizarão a atmosfera da temporada com mais eficácia, mas também prevejo que também veremos muitos acabamentos de cromo nu e narlescente.

Compre esmalte eminente etéreo

Este tom polonês de gel de Turoise o verá até o verão.

Essia Prego para efeitos especiais na galáxia dourada Os vernizes brilhantes não melhoram isso.

Nailc Inc. O mundo é sua ostra para esmalte iridescente Se a cor não for o seu estilo, experimente este verniz de pérola branca.

Mylee Gel de casca marinha polon A camada final de Mylee pode ser sobreposta a outras polis gerais.

4. Olive zingy

Um para a tendência sazonal anarquista, a azeitona pode parecer um tom inesperado para usar na primavera, mas é um tom cuja popularidade está sem dúvida aumentando. Para uma sensação nova, em vez de verduras negras, opte por uma paleta mais brilhante e mais zinger. Pense em uma azeitona flutuando em seu martini, em vez de cozido em sua pizza.

Compre vernizes de oliveira zingy

E outras histórias Cor brilhante da unha de maçã Perfeito para amantes de unhas brilhantes.

Zoya Esmalte respirável em um arbor Uma azeitona boa o suficiente para comer.

CND Vinylux em Olive Grove Esta fórmula de longo prazo deve durar até 7 dias.

J.Hannah Esmalte no alcachofra Azeitona? Alcachofra? Tudo está bem.

5. Lilas e lavanda

Outro conjunto de tons que parece intrinsecamente ligados à primavera, Lilas e Lavender sempre atingirem a nota certa nesta época do ano. Embora eu seja um grande fã desses looks coloridos em bloco, algo mais sutil e laups de lavanda, as unhas também são uma maneira chique de usar o tom para um acabamento mais puro e cremoso.

Comprar vernizes lilás e lavanda

Empresa Bazaar Esmalte violeta em fiji A primavera chama tons doces de manicure.

H&M Esmalte em uma fantasia lilás

Nails inc Com açúcar no esmalte superior Este tom mais leve é ​​incrivelmente portátil.

Barry m Pintura de unhas Gelly em refrigerante de uva Use esta sombra nos dedos dos dedos para uma aparência coordenada.

6. Quase nua

Ok, então essas looks quase nuas podem parecer o oposto de uma cor da unha da moda, porque pretendem dar a ilusão de unhas nuas. O que eu achei, no entanto, é que, para fazer essa aparência, você quer um esmalte com uma tonalidade um pouco mais quente e rosa para esconder e corrigir imperfeições e realmente mostrar suas unhas na melhor luz. Você pensa nisso como cremes BB para as unhas, oferecendo um véu de cor pura que sempre permite que sua unha natural brilhe.

Comprar vernizes quase nus

Este verniz é enriquecido com óleo de mamona para hidratar quando cores.

Varnish em gel BB Gelcare são apenas perfeição.

Margaret Dabbs Tratamento de fortalecimento das unhas É um grande verniz puro para unhas frágeis e fracas.