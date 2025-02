Eu sou um fundador da beleza ayurvédica – aqui estão meus segredos, de groselha a soro bifásico

O intervalo é uma série mensal em que fornecemos uma visão geral das faixas de beleza de especialistas e fabricantes do mais procurado no setor. Prepare -se para uma aparência nos bastidores de todos os produtos sem vida que giram seus mundos.

Editor Nikita Charuza E eu me sinto em muitas coisas: constantemente e mudando as escolas durante a infância, trabalhando no editorial e, é claro, nossa paixão pela beleza. “Meu amor por beleza e moda foi a maneira como consegui amigos na escola”, ela me disse. Ela se mudou mais de 12 vezes quando cresceu, mas não importa onde morasse, a única coisa que permaneceu consistente foram os rituais semanais e os cuidados com a pele de sua família. “Explodimos música ou colocamos um filme de Bollywood e fazemos óleos de cabelo ayurvédicos e máscaras faciais”, disse ela. “Lembro -me muito bem depois que meus amigos viram os cabelos compridos de minha mãe, eles vieram e me imploraram para ensiná -los a fazer essas misturas mágicas, e foi aí que eu soube que C ‘era algo especial”.

Charuza fundou Sacudir Em 2022, para homenagear os rituais de beleza de sua cultura. “Eu nunca vi nossa cultura indiana representada na mídia no cenário da beleza e da moda”, explica Charuza. “Com squigs, realmente tentamos garantir que o Ayurveda pareça acessível, divertido e eficaz para todos”. Curioso como é na prática? Aqui está uma visão geral dos rituais do Ayurvédico Auto-Soin de Charuza.

Óleo de cabelo: “O ingrediente do herói do nosso premiado quintuple Óleo de cabelo de groselha é Amla, groselha indiana. É baseado no que minha bisavó AAI e eu fiz quando era mais jovem. Ele também possui óleos de Kalonji, ricina e coco. Adoro aplicá-lo como um tratamento pré-escravidão noturno. Os iniciantes com óleo de cabelo geralmente têm medo de deixar o cabelo em óleo durante a noite devido à falsa idéia de que ele obstruirá seus poros, mas o nosso foi criado especialmente para isso. Eu prometo a você em uma única noite, você verá uma diferença com seus cabelos mais fortes, Shiner e melhor saúde como um todo. “”

Massagens do couro cabeludo: “Encontrar meus pontos de marma (os pontos energéticos do seu corpo) me ajuda a relaxar depois de um longo dia. Gosto de usar o pente de nim de Neem para distribuir e massagear óleo de cabelo. Madeira ayurvédica que possui incríveis propriedades antibacterianas e antifúngicas.

Cuidados com a pele: “Nosso Tiktok-viral Soro duplo -wlow Pode ser usado como um soro hidratante ou como um primer de maquiagem que não fará sua pílula de maquiagem. Não é apenas super legal olhar com a bifase, mas inclui ingredientes como nim, tulsi e açafrão, além de esqualano, ácido hialurônico e niacinamida. Dentro de cinco segundos após sua aplicação, você verá uma diferença visível na pele, mais silenciosa, mais silenciosa e mais hidratada. “”

Ontem: “‘Happy Headcare’ é a nossa abordagem global para cuidar da pele em seu rosto, seu couro cabeludo (e sua mente) porque (eles são todos) igualmente importantes. A terapia é frequentemente estigmatizada (especialmente em comunidades marginalizadas), e eu faria Sinta -se lembrado de se eu não retribuísse até certo ponto, especialmente porque tive a chance de viver com minha avó que é psiquiatra e entende a importância da saúde mental.

Continue lendo para ver a ventilação completa dos essenciais da beleza e bem-estar ayurvédica de Charuza.

Sacudir Óleo de cabelo de groselha “Eu uso nosso óleo capilar como um tratamento pré-escravidão de uma noite duas a três vezes por semana. Ele não é feito em todos os lugares da minha fronha e é super leve e fácil de lavar pela manhã. Não tem aromas ou sintéticos Dyes, por isso é ótimo para aqueles que têm couros de cabelo sensíveis. Wavy Neem Comb Massagear e distribuir o óleo por 10 minutos. Isso me deixa com cabelos super brilhantes e me ajudou enormemente com minha viagem de perda de cabelo pós -parto. Eu também uso uma ou duas gotas para frisottis ou flyays. “”

Sacudir Soro duplo -wlow “Eu uso nosso soro todas as noites após a limpeza. É tão hidratante e nem um pouco pegajoso. Também me deixa com a pele super abatida e também acalma a vermelhidão. Se eu uso maquiagem, também a uso como um primer de maquiagem e adoro que ele não compra o tempo com o tempo. “”

“Adoro a maneira como este produto oferece cobertura transparente e não torna minha pele super oleosa ao longo do dia”.

Verão sexta -feira Balma de manteiga de lábios “Eu geralmente tenho cerca de três desses protetores labiais na minha bolsa o tempo todo. É super hidratante e não deixa um filme chato em seus lábios”.

A / Tamanho de Patrick Starrr Pó de ajuste embaçado “De longe, um dos pós mais dissecados que nunca tentei durante meus 11 anos de editor de moda e beleza”.

IMPRIMIR O bastão da fundação “Adoro usar esse corretor nas minhas círculos escuros quando quero uma aparência natural e sem maquiagem. Nas noites, eu tenho eventos, Sablier Curau tem um cobertor incrível. “”

Laneige Máscara do sono dos lábios “Eu juro através da máscara labial de Laneige. Eu a mantenho na minha mesa de cabeceira e uso todas as noites antes de dormir.”

Jóias Notte X Squigs Espelho de sonho “Estou obcecado com a nossa colaboração de Squigs com outra marca AAPI, Nada Jóias. Com o nosso clipe com garras, criamos nosso espelho de devaneio. Ele é feito de plantas 100% biodegradáveis ​​e possui um charme de falsos pearl na parte inferior.

Banhos Augustinus O creme rico “Quando preciso de uma dose adicional de hidratação em nosso soro, gosto de sobrepotê -lo com este creme. É luxuoso, eficiente e deixa sua pele macia para o bebê”.

Ilia Rímel de cílios ilimitados “É um dos únicos máscaras que não deixa meus olhos irritados. É sem calcinha e dura o dia todo”.

Face Sofie Pavitt Soro de compensação mandélica “Eu amo o Sofie Pavitt Mandelic Serum – ajuda a suavizar a textura na minha pele e ajuda os pontos escuros”.

Fenty Beauty por Rihanna Cookies n máscara facial em argila chicoteada limpa “Esta máscara facial não consegue a mídia que ela merece! Ela não aperta sua pele como muitas máscaras de argila, e é suave, mas eficaz”.

Janeiro de domingo Odor 62 névoa de perfume “Eu sou um fã de todos os motivos de Janeiro Mists, mas este, em particular, é uma festa em uma garrafa. Cheira delicioso!”

Nuvem Mini + pequeno tonificação facial “Eu realmente vejo resultados quando uso regularmente meu nuven, mas é difícil permanecer coerente às vezes”.

Quero dizer Óleo corporal de algas undaria “Eu amo o que sente na minha pele, e cheira tão bem.”

Dedcool Leite eau de parfum “Eu me pego atingindo o cheiro do leite deduzido regularmente por causa de sua única. Dura tanto tempo”.

Tata Harper Limpador de óleo nutritivo “Perdi a conta do número de garrafas desse limpador que usei. Eu o uso diariamente O limpador de Ilia Para remover a maquiagem. “”

