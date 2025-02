Eu sou um milênio com um estilo clássico – essas 19 pessoas livres acham que eu falo minha língua

Pessoas livres é uma das poucas marcas que eu tive no meu armário por mais de uma década – muito bem. Existem muitas marcas que excedi ao longo dos anos, mas ainda encontro tantos tesouros em pessoas livres, mesmo que não esteja mais exatamente no início dos anos vinte. E as ofertas melhoraram cada vez mais ao longo dos anos (acredite em mim – eu faço muita compra).

Quando você pensa em pessoas livres, há uma boa chance de você não pensar fora da estética descontraída da filha da Califórnia Boho, que suas campanhas e seu estilo de seus modelos capturam tão bem. Mas como uma pessoa que não diz que a estética me descreve (meu estilo é muito mais clássico), algumas das partes mais gastas do meu armário vêm de pessoas livres – eu não o coloco. Acabei de gastar boa parte do tempo rolando pessoas livres oferecem e selecionando 19 estrelas que compraria em um caso (algumas das quais já tenho). Continue rolando para comprar comigo e se preparar para ouvir “Onde você conseguiu isso?” Sempre que você os usa.

Movimento FP Jaqueta Pippa Puffy Eu tenho essa jaqueta em várias cores e a uso constantemente para corridas, aulas de Pilates e passeios de cães. É o peso e ajuste perfeito e é apresentado em toneladas de cores chiques.

Pessoas livres Nós livre livre sorte com boa sorte grátis Os rumores são verdadeiros – esses jeans abaixo de US $ 100 são incríveis. (Até J.Lo os tem.)

Pessoas livres Nós livre jaqueta vegana de camurça Parece uma autêntica Suécia, mas para muito menos investimentos.

Pessoas livres Nós calças de layout gratuitas Não sei sobre você, mas acho que meu guarda -roupa da primavera precisa de um par de calças de manteiga amarela.

Pessoas livres HEPELLET ANNA TOP As possibilidades de estilo são infinitas.

Pessoas livres Lowen Midi Salia Essa bela saia vendeu no ano passado, então as pessoas livres fizeram a coisa inteligente e fizeram mais cores.

Pessoas livres Cartão noturno sólido Outro elemento que tenho em várias cores – em pó rosa é o próximo da minha lista.

Pessoas livres Nós liberamos a camiseta perfeita Depois de ler as críticas a este tee, considere -me vendido.

Pessoas livres Saia margot conversível maxi Conversível como em você pode usá -lo como uma saia ou um vestido. Não há mais golpe para o seu dinheiro, de fato.

Pessoas livres Nós, a jaqueta de balanço Jean Livre Opal Muito na forma de grandes dimensões disso.

Pessoas livres Salvador Midi Naturalmente, adicionei isso à minha cesta imediatamente.

Eu quero isso em todas as cores.

Pessoas livres Tubo Midi de cintura de gota de onda Vai vender em nenhum momento.

Esta jaqueta popular vem de tantos padrões fofos – veja por si mesmo.

Pessoas livres Lucienne Mini Eu amo este vestido de bailarina fácil.

Pessoas livres Nós tee lola grátis O decote simulado dessa camiseta ajustada é tão chique.

Pessoas livres Conjunto de tons perfeitos Geralmente, não vou para sets, mas é de primeira ordem.

Pessoas livres Nós liberamos boa boa faixa Coltleneck Eu ainda podia me ver carregando esses dez anos.

Pessoas livres Nós o nível livre de nível de milho Os jeans queimados estão de volta e as pessoas livres são o local ideal para comprá -las.