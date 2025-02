Eu sou uma pessoa da moda com um estilo minimalista – 5 itens de primavera que não uso mais e 5 curtidas

Fluxo do Instagram de Jen Andrews-Cater, @jenknowsbestblogestá cheio de conteúdo de estilo inspirador. Ela descreveu o “estilo mínimo” e gira para esta estética alta, mas alta e chique. Uma rápida rolagem pelo fluxo, e você notará uma variedade de grampos, incluindo belas silhuetas de costura, estilos de sapatos versáteis e sacolas magníficas. Nesta nota, existem alguns artigos que Andrews-Cater não é como no momento e não usará nesta primavera em favor de outras seleções.

Continue rolando para consultar a lista de peças de moda que ela não alcançará. (Claro, tudo isso é baseado em preferências pessoais e você sempre deve usar o que gosta.) Além disso, você descobrirá as seleções – com muitas de suas opções de compras específicas – que ele gosta e você verá mais no seu Instagram fluxo ao longo de 2025.

Porter: Lance Bags / Leste-Oeste

Não vai usar tanto: bolsas de ombro

“Para bolsas, atualmente não estou em bolsas de ombro ou ombro, apesar de sua conveniência. Adoro o visual, a sofisticação e polir um jogador ou a silhueta leste-oeste dá uma olhada. E com tantos designers e marcas, reconhecendo ambos entre estes Bolsas com sacolas, você pode encontrar uma para quase todos os preços. – Cater Andrews

Cos Bolsa de boliche de estúdio daim

Freja Nova York Mini Christy aveia

A linha Bolsa de couro Edith

Alaïa Teckel Suécia East / West embreagem

Zara Daim Stretch Stretch

Porter: Blazers curvos

Não vai usar tanto: super-oversexize blazers

“Eu realmente quero uma ampulheta ou um blazer / casaco com uma cabeça adequada e me afastar das silhuetas de blazer super-composição. Não vou me livrar disso, apenas dando um pouco para eles.” – Cater Andrews

Zara Blazer de travamento ajustado

Modificar aberto O ícone blazer mais saboroso

Discurso Botão de detalhe blazer ligado à ampulheta

De todas as maneiras Elizabeth Blazer

Porta: cores suaves

Não vai usar tanto: apenas paletes de cores neutras

“Vamos na primavera, não usarei paletas de cores neutras também grave o tempo todo (cinza, preto, bege). E azul bebê. – Cater Andrews

Marcella Eloise transparente com gola alta

E outras histórias Plissado

Vince Sweater V -Ceck com Cachemire

A linha Top Dinara em seda

República da Banana Jaqueta de caminhoneiro em camurça relaxada

Khaite Camisa abotoada de órgão de seda Yatty

Porto: Mulas / chinelos elegantes

Não vai usar tanto: mulas grossas

“Vou armazenar meus apartamentos maiores de Mules e trocá -los por alternativas mais elegantes e mais femininas em tecidos divertidos, como cabelos de pônei e cetim! E com um toque de cor!” – Cater Andrews

Sandálias gregas antigas Sliples de cetim

Gente almas por Kenneth Cole Essas mulas

Porter: jeans certa e larga

Não vai usar tanto: jeans skinny

“O discurso na rua é que os jeans skinny retornam, mas não para essa garota. Em vez disso, você sempre pode me encontrar com um jeans reto e largo. Para mim, ninguém faz melhor quando são atos de jeans que Khaite. – Cater Andrews

Agolde Jeans longos do tamanho dos anos 90

Levi’s Jeans grandes da perna da caixa torácica

Madewell Jeans de perna supervisionados