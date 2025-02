"Eu também não posso mais!": O Minaur, é sensacional "Vaffa" Um pecador Ed Alcaraz

Uma figura de pesadelo o liga à partida contra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: 0 vitórias contra 13 sucessos de rivais (10 dos Putese e três de Murciano). Para Alex de MinauraurEm suma, é melhor não jogar dois contra eles, caso contrário, o veredicto já está escrito. Como feito no último jogo, na final do ATP 500 de Roterdã, que o viu ir para Ko em três sets contra o Alcaraz: 6-4, 3-6, 6-2. Após o jogo, Hot falou sobre as diferenças em jogá -las duas: “Jogando contra Carlos Certamente é melhor para mim – ele disse – eu posso fazer isso Apresse -se e machuque -lhe dor Com meu tênis, dificultando a vida.

E novamente: “No tênis tudo gira em torno da comparação – Continue o Minaur – isso não significa que, porque um jogador é classificado em um certo nível e outro para uma menor, o tenista com a melhor classificação sempre vencerá. Há Crossroads of Styles quem pode ser diferente. Contra Alcaraz Eu fui lá E da próxima vez vou ter sucesso. “





Apesar do KO na Holanda, o Minaur, no entanto, levou a derrota com a filosofia e o resultado isticamente nas redes sociais. Em particular contra o Alcaraz: “Eu não gosto mais de você“, Com o espanhol. A referência foi publicada após a derrota na final em Roterdã no ano passado, quando o Minaur perdeu a primeira das duas finais seguidas contra Jannik, escreveu:”Pecador, eu não gosto mais de você“.